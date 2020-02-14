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Нефть растет, но рынок нет

Москва, 14.02.2020

Резкого роста на рынке акций к концу недели не произошло, несмотря на то, что котировки нефти пошли вверх. К концу сессии в пятницу индекс Мосбиржи опустился на -0,42% до 3096,88  пунктов, а «долларовый» РТС снизился на 0,56% до 1534,89 пунктов.

Котировки нефти Brent, по состоянию на 19:25 мск поднялись до 57,08 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепляется - до 63,59 рублей за доллар.

Дочки ГЭХа катаются, как сыр в масле, три дня подряд на фоне новостей, что начиная с 2020 года будут направлять на выплату дивидендов 50% от прибыли от МСФО, в плюсе ОГК-2 (+1,83%). Некоторые эксперты считают, что эти акции «выглядят перекупленными в краткосрочном периоде». В плюсе второй день подряд «ФСК ЕЭС» (+0,59%) и «Энел Россия» (+1,82%). Прибавили акции ритейлера «Лента» (+1,04%) и сети «Детский мир»(+1,24%).
Котировки Сбербанка продолжают падать, в минусе и «обыкновенные» (-0,84%) и привилегированные акции(-1,45%). Теряет на фоне негативной отчетности по итогам прошлого года «Яндекс» (-2,48%), прибыль компании упала на 75%. Снизилась выручка «Роснефти» (-0,54%) в четвертом квартале, что также повлияло на акции компании. В лидерах падения также «Магнит»(-2,16%), АФК «Система» (-2,06%) и «Газпром»(-0,45%).

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