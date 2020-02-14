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Цены на нефть замерили в ожидании статистики по коронавирусу

Москва, 14.02.2020

Цены на нефть 14 февраля показывают слабую положительную динамику, передает Прайм. Трейдеры продолжают оценивать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 8.36 по московскому времени стоимость фьючерсов на апрель нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,05%, опустившись до показателя $56,31 за баррель, сорт WTI при этом немного подрос до  $51,45 (0,06%), за баррель мартовских фьючерсов.

Ситуация вокруг вспышки коронавирусной инфекции остается в центре внимания мировых рынков. Ранее появилась информация о снижении темпов распространения инфекции, после чего нефть стала дорожать. Однако 13 февраля скорость распространения вируса вновь возросла на фоне введения новой методики диагностирования, что заставляет рынки сохранять повышенную волатильность.

Как рассказал глава отдела сырьевой стратеги Citadel Magnus Хелима Крофт, рынок остается под влиянием распространения инфекции, но «проблемы спроса на нефть в основном касаются Китая, а для влияния на мировой спрос ему нужно распространиться дальше».

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