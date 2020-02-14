Онищенко рассказал, грозит ли миру повальная эпидемия коронавируса

Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, грозит ли человечеству повальная эпидемия коронавируса. По его словам, никакой эпидемии нет и не будет, передаёт агентство «Интерфакс».

«Могу поклясться, не будет две трети планеты заболевших, как нас пугают в ВОЗ, – подчеркнул он. - Хватит уже панику и жуть на людей наводить».

При это он отметил, что коронавирус почти не живёт во внешней среде, в отличие от вируса гриппа, который может продержаться до суток без человека.

«Господа журналисты не пугайте друг друга, не делайте сенсаций, не устраивайте пляску на костях. Лучше слушайте профессиональных медиков и дайте им возможность спокойно докладывать, говорить людям, как себя вести, носить маски или не носить, запрещать ли массовые мероприятия, какими средствами руки протирать», - сказал он.

Кроме того, Онищенко пояснил, что сейчас в России все эти рекомендации скорее актуальны для профилактики гриппа и сезонных инфекций.

Бывший глава Роспотребнадзора также порекомендовал носить марлевые повязки и маски независимо от того, есть ли вероятность заразиться коронавирусом.

Помимо этого, Онищенко прогнозирует, что в ближайшее время вспышка этой недуга будет купирована.

«Уверен, что скоро всё нормализуется. Поэтому пока не вижу никаких объективных предпосылок, что пойдёт новая вспышка, но если конечно за коронавирусом вдруг ним не пойдет новый вирус», – резюмировал он.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 63 851 человек, из них 1 380 скончались.