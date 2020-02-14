Прогноз погоды: весна в марте не наступит – синоптики шокировали россиян

Календарная весна в марте не наступит. Такой шокирующий прогноз дали синоптики. Согласно их данным, начало весны откладывается как минимум на месяц из-за нескольких мощных атмосферных фронтов, которые уже сейчас атакуют Русскую равнину.

Так, очень холодно и снежно будет в марте в регионах Дальнего Востока России. По прогнозу синоптиков, на Сахалине, Камчатке и Чукотке местами столбики термометров будут опускаться до минус 35-40. При этом ожидаются холодные, порывистые ветра и снегопады. Морозная погода ожидается также в Красноярском крае.

По прогноз у синоптиков, температура воздуха в первые дни календарной весны будет остывать здесь до минус 30. Ещё холоднее будет на востоке Таймыра и в Эвенкии – почти весь март в этих районах ожидаются 40-градусные морозы. При этом на севере края и на юге Таймыра прогнозируются продолжительные и обильные снегопады.

30-градусные морозы ударят в Иркутской области. Не наступит климатическая весна в марте и в некоторых регионах Север-Западного федерального округа. В частности, по прогнозу синоптиков, в Республике Коми воздух местами будет остывать до минус 15-18. Ожидается снегопад и сильный ветер. В Мурманской области до начала второй декады месяца также почти в ежесуточном режиме прогнозируется снег, который будет сопровождать порывистый ветер. Из-за этого в ночные часы минус 9-11 будут ощущаться как минус 20 и даже ниже.

Погода в марте в СПб. Прогноз синоптиков

Шокирующая погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в марте в Санкт-Петербурге. В самом начале месяца город на Неве в буквальном смысле этого слова завалит снегом. При этом в период с 1 по 5 марта будет минус 4-6, после 5 марта выглянет солнце, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 7-8. Однако в ночные часы, по-прежнему будет держаться отрицательный температурный фон. К 8 марта в дневные часы станет ещё теплее – синоптики прогнозируют до плюс 10.

Настоящий климатический шок ожидает жителей Северной столицы после 15 числа, когда холодные воздушные массы из Арктики накроют всю Ленинградскую область, местами воздух будет остывать до минус 10-13. Как поясняют метеорологи, с севера и северо-востока, главным образом со стороны Карского моря, в регионе придёт сухой и очень холодный арктический воздух, формирующийся надо льдом. Вторжения арктических воздушных масс будет сопровождаются наступлением ясной погоды и резким понижением температурного фона.

Кроме того, усилится северный ветер, который будет создавать ощущение более мощных морозов. Любопытно, что такой климатической обстановки здесь не наблюдалось даже в зимние месяцы. Предположительно, погода нормализуется только в самом начале апреля, тогда же окончательно вступит в свои права и климатическая весна.

Погода в марте-2020 в Москве. Точные прогноз синоптиков

Нестабильная, переменчивая погода с классическими температурными качелями ожидает в марте жителей Москвы и гостей столицы. По прогнозу синоптиков, весь месяц в регионе столбики термометров будут словно сумасшедшие, то подниматься до плюс 7-9, то неожиданно опускаться до минус 7-9 и обратно. Также очень чувствительными будут перепады между дневной и ночной температурами. И если в светлое время суток погодные градусники будут показывать плюс 5-8, то после полуночи воздух станет остывать до минус 7.

Кроме того, с новой силой заработает и барическая пила – атмосферное давление даже в пределах двух-трёх дней будет делать такие шокирующие кульбиты, что дискомфорт ощутят и вполне здоровые граждане.

При этом в середине первого календарного месяца весны в Москве и области выпадет большое количество осадков – в основном это будет снег, мокрый снег и ледяной дождь. Из-за этого на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Шокирует погода и своими постоянными ветрами. Весь март в столичном регионе будут бушевать ветра, возможен даже ураган – при столкновении тёплых и холодных атмосферных фронтов в конце марта порывы ветра могут составить почти 30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что по прогнозу метеорологов, погода в марте продолжит удивлять жителей России, а в некоторых регионах страны просто огорошит своими низкими температурными показателями, снегопадами и в целом очень нестабильной климатической ситуацией, которая больше характерна для февраля.