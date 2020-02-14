Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение офиса лидера «самостийной».

В ходе состоявшейся беседы главы двух стран обсудили подготовку к следующей встрече в «нормандском формате». Кроме того, Путин и Зеленский пришли к единому мнению, что необходимо активизировать работу контактной группы по Донбассу. Также президенты России и Украины подчеркнули важность скорейшего обмена пленными.