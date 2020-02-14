Разгром Байдена зажигает звезду Блумберга

Проблема для партии

Вот уже много недель Демократическая партия находится враскорячку – она не может определиться, «принять ли ей динамичного популиста с пассионарными сторонниками, — как одно из политических изданий назвало Сандерса, — или же сплотиться вокруг более умеренного кандидата, который гораздо лучше выступит на общих выборах», — разумеется, Джо Байдена.

Праймериз в Нью-Гемпшире поставили, как будто, точку в этих раздумьях. По результатам голосования победил Берни Сандерс: у него 25,7% голосов избирателей и, соответственно, 9 выборщиков. На втором месте — Пит Бутеджеч: 24.7% голосов и тоже 9 выборщиков. Остальные 6 выборщиков ушли Эми Клобушар с ее 19,8% голосов.

Однако куда более важным является не то, кто победил, а то, кто проиграл. Праймериз в Нью-Гемпшире стали катастрофой для двух когда-то фаворитов и лидеров гонки: Элизабет Уоррен и Джозефа Байдена. Оба они не просто проиграли праймериз, но и заняли в нем четвертое и пятое место соответственно (9,2 и 8,4% голосов), не набрав таким образом ни одного делегата.

Поражение Уоррен (которая пыталась позиционировать себя как условный «Сандерс с человеческим лицом» — то есть респектабельный вариант левого популиста) особо никого не заботит. Некоторые даже говорят, что ее выбывание из гонки пойдет на благо партии. Как известно, демократы и республиканцы на выборах бьются не за все штаты, а за так называемые «колеблющиеся», то есть те, где сторонники ни одной из партий не составляют большинство. Этих штатов порядка дюжины, и проведенные в шести из них опросы показали, что Трампу в них будет гораздо комфортнее противостоять именно Уоррен, а не Сандерсу или Байдену.

Поражение же Байдена стала проблемой всей партии. Партии, которая считала бывшего вице-президента США единственным кандидатом, который может уверенно побить Трампа на общих выборах.

Проиграл с треском

Конечно, команда Байдена и не рассчитывала на победу в Айове и Нью-Гемшире (они надеялись на Неваду, Южную Каролину и штаты супервторника). Но четвертое место в Айове и пятое в Нью-Гепшире – это не отсутствие победы, это разгром. Такой, что оказывает деморализующее влияние на сторонников Спящего Джо. И вот уже рейтинг Байдена летит в пике — с 27% до 19%. Спящий Джо должен срочно разбудить свою кампанию – но за счет чего он это сделает? У него нет ни харизмы и радикализма Сандерса, ни какого-то образа новизны (какой был у Обамы). Байден – это, как отмечают американские журналисты, «просто белый старик, который слишком долго сидел в Вашингтоне» и чья предвыборная кампания «скучна». И это уже не говоря о том, что сторонники Трампа успешно атакуют имидж Байдена в информационном пространстве. Делают все для того, чтобы фамилия «Байден» ассоциировалась не с респектабельностью, опытом и умеренностью политического старожила (фактически главный актив кандидата), а с коррупционными историями на Украине и с позорной попыткой демократов отправить Трампа в отставку.

В итоге, некоторые даже призывают Байдена выйти из гонки, однако бывший вице-президент не сдается. Он надеется на афро-американские голоса Юга — у него неплохие отношения с черным истеблишментом. Кроме того, он надеется на Супервторник — 3 марта, когда праймериз одновременно пройдут в 15 штатах, где у Байдена много сторонников. Однако эксперты все больше сходятся в мысли о том, что Спящий Джо уже вряд ли проснется.

Зато проснулись Сандерс и его избиратели. В общем рейтинге демократических праймериз Берни Сандерс вырвался вперед: теперь у него 23,6%. Проблема в том, что сторонники Сандерса могут сколько угодно кричать «Берни побьет Трампа» — это не поможет кандидату от демократов с крайне левой социалистической повесткой выстоять против президента, добившегося экономических успехов. Почти 60% американцев говорят, что их финансовое положение улучшилось по сравнению с ситуацией четырехлетней давности. Да, сейчас опросы «Сандерс против Трампа» дают сенатору из Вермонта небольшое преимущество, однако в ходе кампании и дебатов Дональд Трамп просто разорвет своего оппонента. Как верно отмечает конгрессмен Тим Райан, «социализм непопулярен, и он нас потопит».

Если, конечно, партию раньше не потопит продолжающаяся грызня между радикальными кандидатами. Ряд политиков, в том числе и сама Элизабет Уоррен, предупреждают, нынешние праймериз подрывают единство партии, а значит не позволяют ей достичь главной цели — победить Трампа в ноябре 2020 года.

Возьмет ли "осел" с золотом Белый дом

На этом фоне в партии возникает запрос на нормального, проходного и при этом «не спящего» кандидата – и снова на повестке дня оказывается тема вступления в гонку медиамагната Майкла Блумберга. Он уже находится на третьем месте в демократическом рейтинге и его показатели быстро растут.

По организационным причинам Блумберг не может принять участие в первых четырех праймериз (в Айове, Нью-Гемпшире, Южной Каролине и Неваде), однако он сильно не расстраивается. В совокупности эти 4 штата дают 155 голосов, которые можно завоевать на выборах (еще какое-то количество голосов автоматически дается партийным бонзам из этих штатов). На супервторнике же разыгрываются 1344 голоса, так что потеря четырех первых штатов отыгрываема. Тем более на фоне бардака у демократов. Блумберг уже заявил о том, что «отсутствие четкого победителя» на скандальных праймериз в Айове дает ему больше шансов на то, что его «слова услышат». Вероятно, действительно услышат — ведь его главным преимуществом является умеренность политических взглядов, а также колоссальные деньги.

Как верно утверждают сторонники Блумберга, ни у одного из кандидатов и близко нет тех средств, которыми обладает их гуру. Так, по мнению известного республиканца Ньюта Гингрича, во время своих последних выборов на пост мэра Нью-Йорка в 2009 году Блумберг потратил на кампанию колоссальные деньги – почти 200 долларов на каждый полученный голос. Собственно, Берни Сандерс уже заявил, что «миллиардер хочет купить выборы».

И Сандерс прав, ведь эти деньги можно тратить не только на рекламу, но и, например, на скупку черных лидеров. Как известно, у Блумберга проблемы с черным электоратом - в том числе и потому, что он в бытность мэром Нью-Йорка поддерживал практику остановки и досмотров подозрительных людей на улице полицейскими, и негры считают, что именно их останавливали и досматривали в первую очередь. Либералы уже пишут, что расист не может быть президентом. Трамп, чувствуя новую угрозу, уже переключается на критику миллиардера (в том числе и обыгрывая тему с расизмом). Однако «заряженные» Блумбергом черные лидеры вполне могут заявить, что никакой бывший мэр не расист, а на самом деле настоящий защитник прав афроамериканцев. Ведь, как говорил Филипп Македонский, груженым золотом ослом можно взять любую крепость. Даже Белый дом.