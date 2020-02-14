Российской экономике вновь угрожает внешний шок

Тревожный финал неудачной пятилетки

Как следует из опубликованной «Газпромом» презентации ко Дню инвестора, в 2019 году средняя цена на газ по сделкам «спот» на рынке Европы снизилась для компании, по отношению к 2018 году, на 44%. Отмечается, что, тем не менее, несмотря на этот «вызов», компания добилась солидных финансовых результатов. Действительно, спотовый рынок не главный для «Газпрома», большая часть экспорта газа оформлена долгосрочными контрактами. Но все же, это прямые потери компании в развивающемся сейчас сегменте сбыта и, кроме того, настораживающая тенденция в отношении цен на газ, как таковых.

В другом виде топливного экспорта, нефтяном, и цены, в данном случае охватывающие весь сбыт, и прогнозы тем более оставляют желать лучшего. Из-за проблем с китайским коронавирусом спрос на сырье, и так слабый, в начале 2020 года упал, оказав сильное давление на стоимость сырья. С начала года «черное золото» только дешевеет. Так, среднесуточный мировой спрос на нефть снизится на 435 000 баррелей в годовом выражении в первом квартале 2020 года, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Если именно так и случится, то можно будет констатировать, что последний раз столь сильное квартальное падение происходило более 10 лет назад.

При этом правительство утвердило на очередном заседании 13 февраля поправки к закону о бюджете на 2020–2022 годы, немного подняв прогноз роста ВВП (на 0,2 п. п.) и прогнозные цены на газ и нефть. Так, нефть в 2019 году должна стоить 57,7 долларов за баррель, сообщает «Коммерсантъ», на 0,7 доллара дороже по отношению к прежнему официальному прогнозу.

Между тем фьючерсы на нефть сорта Brent на Мосбирже стоили в первой половине дня 14 февраля менее 57 долларов. Получается, что правительство изменило традиции, в рамках которой в бюджет традиционно закладывалась осторожно-низкая цена нефти, а реальняа цена оказывалсь выше и приносила допдоходы. Судя по ситуации на рынке, цену стоило бы пересмотреть как раз в сторону понижения.

Но, очевидно, в официальных кругах оптимистичный взгляд на развитие ситуации с коронавирусом, что само по себе не может не радовать. Заложено в прогноз, возможно, и уменьшение лимитов добычи в рамках ОПЕК+, о чем нас просит Саудовская Аравия.

И все же, объективно, макроэкономическая ситуация вокруг России в эти дни опять начала меняться в худшую сторону. Хорошо, если это ненадолго. Пока же вспоминаются 2015 и 2016 годы с их обвалом цен на сырье, весьма негативно сказавшимся на экономике РФ.

Выше голову!

Но все ли так уж плохо? Падение спотовых цен на газ, во многом, обусловлено требованиями Еврокомиссии (явно непродуманными) продавать газ на рынке в объемах, не предназначенных для данного сегмента, объясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Исторически основные объемы реализуются по долгосрочным контрактам, с привязкой к нефтяной формуле или индексам цен. На открытом рынке торговались лишь балансирующие объемы. Итог этой затеи: рынок не смог переварить объемы и цены рухнули. Это даже привело к изменениям в структуре продаж -—азиатский рынок перестал быть премиальным.

Цена же на нефть, продолжает аналитик, снижается по разным причинам, в том числе и на фоне сокращения спроса в Китае, промышленность и транспорт которого замедлились из-за вспышки коронавируса и мер по борьбе с ней. Сейчас уже цена на нефть вблизи уровня рентабельности многих сланцевых производителей в США (55 долларов за баррель).

Георгий Ващенко достаточно оптимистичен. «Я не вижу среднесрочных рисков в России. Прогноз Банка России вообще достаточно консервативный: средняя цена Urals 55 долл. за баррель, сокращение торгового баланса до 136 млрд долларов. Но при этом, экономика все равно вырастет в пределах 1,5-2%, инфляция не поднимется выше 4%, а обменный курс доллара к рублю останется преимущественно в диапазоне 60-65». Предполагается, что дополнительные социальные расходы правительства стимулируют частное потребление и инвестиции, повысив их на 2,0-2,5%, — говорит он.

По мнению эксперта, экономика будет реагировать на внешние факторы, но в текущих условиях чувствительность к негативным изменениям в первом квартале слабая. У населения нет повода для паники. Индекс потребительской уверенности вырос на 4 пункта за год, и будет расти на фоне социальных выплат. Тренд на рост потребительских расходов устойчивый. Дополнительно их стимулирует снижение ставок по кредитам.

Но так и до цены отсечения недалеко

Но вообще, отмечает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, на то, что спотовая цена на газ, продаваемый «Газпромом» в Европе, в 2019 году снизилась на 44% по сравнению с 2018 годом, мало кто обратил внимание. И, по его словам, это действительно тревожная тенденция, так как США активно продвигает свой СПГ и он местами может быть дешевле, чем предложение «Газпрома». Ничего не мешает американским поставщикам какое-то время даже демпинговать, чтобы забрать у «Газпрома» долю рынка.

Что касается цен на нефть, то за последние шесть недель они снизились с 69 долларов за баррель Brent до 56 долларов – то есть на 18%, и почти такая же динамика у сырья по сравнению с февралем 2019 и февралем 2018 года. В дальнейшем же падение цен на сырье вкупе с замедлением экономического роста в Китае вполне могут привести к замедлению мирового экономического роста, считает он.

Российская же экономика, говорит Алексей Антонов, находясь под санкциями и сдерживаемая консерватизмом правящих элит, заморозила темпы роста до 1-1,5% в год на фоне низкой инфляции и низкой потребительской активности населения. Для граждан все эти тенденции не сулят, к сожалению, каких-либо приятных сюрпризов, скорее наоборот, признает Алексей Антонов. Снижение цен на газ и нефть будет сокращать доходы бюджета, при этом стремление правительства создавать и наполнять резервы, по его мнению, сохранится. Нефти достаточно подешеветь еще на 20%, чтобы сравняться с ценой отсечения, ниже которой, вероятно, профицит начнет исчезать. Тогда, к примеру, тенденция к росту реальных заработных плат, которая началась в этом году, может на этом и закончиться.