Сенат США ограничил полномочия Трампа в объявлении войны с Ираном

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую полномочия президента страны Дональда Трампа в части применения военной силы против Ирана, сообщает ТАСС. За документ проголосовало 55 сенаторов, среди которых абсолютное большинство демократов и восемь республиканцев. Против высказалось 45 законодателей.

Теперь президент США обязан запрашивать разрешение на начало военных действий против Ирана и на его территории у Конгресса. Исключением является «неминуемая атака на Соединенные Штаты». В случае, если на иранской территории Вашингтон уже ведет боевые действия, то согласно резолюции администрации США в течение 30 дней их необходимо прекратить на период, пока не будет получено одобрение законодателей.

Автор документа экс-кандидат на пост вице-президента США сенатор Тим Кейн заявил, что резолюция будет применима к любому президенту, поскольку именно Конгресс «несет ответственность за самое важное решение из тех, которое мы должны принимать». Уточняется, что в случае одобрения инициативы палатой представителей, Трамп намерен наложить вето на резолюцию, сообщили в Белом доме.