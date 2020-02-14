СМИ сообщили о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ

Сергей Сторчак – один из трёх действующих заместителей главы российского Минфина, который занимал этот пост ещё при Алексее Кудрине – может быть отправлен в отставку.

Об этом передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с возможными перестановками в российском правительстве. При этом собеседник агентства утверждает, что уже в самое ближайшее время место Сторчака займёт Тимур Максимов, который сейчас работает заместителем главы Минэкономразвития.

Наша справка

Сергей Сторчак работает в Минфине с 1994 года. Участвовал в заключении важнейших сделок по урегулированию долга Советского Союза. В настоящее время активно сотрудничает с МВФ, Всемирным банком, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Кроме того, участвует в других важных международных проектах.