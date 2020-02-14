Сенат пытается связать Трампу руки

Сенат США проголосовал за проект закона, ограничивающий возможность Дональда Трампа вести войну против Ирана. За ограничение полномочий президента в отношении Ирана проголосовали 55 сенаторов, против – 45.

Голосование знаковое, потому что в верхней палате Конгресса США у республиканцев перевес, позволивший им, например, недавно закрыть вопрос с импичментом Трампа. Однако голосование вопроса о потенциальной войне с Ираном очередной раз подтвердило, что Дональд Трамп не обладает единодушной поддержкой однопартийцев. Победу сторонникам ограничений полномочий Трампа в отношениях с Ираном принесли 8 сенаторов от Республиканской партии, которые присоединились к демократам и принесли им победу. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что республиканцы голосуют против Трампа редко.

Резолюция требует от Дональда Трампа отвести войска, задействованные в конфронтации с Ираном, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет специальное постановление о применении военной силы.

Дональд Трамп отреагировал на неблагоприятный результат голосования в сенате предсказуемо – заявил, что воспользуется правом вето. Шансы на то, что его противники в верхней палате американского Конгресса сумеют набрать две трети голосов – 66, необходимые для преодоления вето президента, крайне низки, потому что 53 из 100 сенаторов – республиканцы. Найти среди них еще 11 «перебежчиков» нереально.

По словам сенатора-демократа Тима Кайна, автора резолюции, голосование показало силу и важность Конгресса при принятии решений о размещении американских войск за границей. Сенатор выразил надежду, что даже в том случае, если сенаторам не удастся преодолеть вето Трампа, результат голосования повлияет на принятие им решений о применении войск в будущем. Президенту не безразлично то, что думают американские избиратели, заявил Кайн, в отличие от того, что думают законодатели.

Дональд Трамп, строго говоря, не прав. Согласно Конституции США право объявлять войну принадлежит Конгрессу, а не главе государства. Однако в последние десятилетия президенты, причем, из обеих главных партий неоднократно нарушали это требование Конституции и использовали военную силу, не учитывая мнения законодателей.

О желании восстановить требования Конституции говорил и один из «предателей», сенаторов от Республиканской партии, проголосовавших за резолюцию. Объяснив, что он проголосовал за ограничение полномочий президента Трампа исключительно из желания вернуть Конгрессу конституционные полномочия, Тод Янг одновременно похвалил политику Дональда Трампа, причем, как внутреннюю, так и внешнюю.

Противники резолюции тоже за выполнение требований Конституции США, но они считают, что принятие такой резолюции пошлет Тегерану неправильный сигнал и принесет больше вреда, чем пользы.

Как подчеркнул сенатор Джим Риш, возглавляющий сенатский Комитет по международным делам, сенат должен посылать послание силы, а не слабости.

Демократы могут сейчас, конечно, рассуждать, что соотношение сил в верхней палате Конгресса постепенно меняется – в июне прошлого года такая же резолюция в сенате не прошла.

Что касается нижней палаты – Палаты представителей, в которой большинство у демократов, то она в январе проголосовала за резолюцию, похожую на одобренную в четверг сенаторами. Но и в Палате представителей противникам Трампа не удалось получить две трети голосов, что помогло бы демократам преодолеть президентское вето.

Впрочем, формально Дональд Трамп вето на резолюцию конгрессменов еще не наложил. Дело в том, что их резолюция хотя и похожа на сенатскую, но все же достаточно сильно от нее отличается. Для того, чтобы она попала на стол президента, им необходимо проголосовать за нее еще раз.