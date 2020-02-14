В Кремле оценили идею Зеленского о «городе мечты» для крымчан

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского построить в Крыму «город-сад» для жителей региона.

По словам представителя Кремля, строительство такого города для кого бы то ни было на Украине можно приветствовать, но в отношении Крыма «выбор мечты» народ уже сделал на референдуме в 2014 году, передаёт РИА Новости.

«Повторю, выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму ещё 5 лет назад», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что по мнению депутат Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, украинский президент Владимир Зеленский опоздал с инициативой построить «город-сад» для жителей региона, поскольку на полуострове уже полных ходом идут масштабные строительства и реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже из космоса».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в текущем году Украина приступит к новому проекту - строительству «города-сада» в Херсонской области, где будут жить переселенцы из Крыма.