В Кремле заявили о необходимости сохранить память о Лужкове

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента России – заявил, что необходимо сохранить память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, который скончался в декабре 2019 года.

По словам представителя Кремля, речь идёт о том, что необходимо отдать должное именно тому вкладу, который внёс бывший столичный градоначальник в развитие Москвы, передаёт РИА Новости.

«Открещиваться от этого наследия было бы очень неразумным, и поэтому мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Об этом, в частности, заявил наш лидер Владимир Путин», – резюмировал Песков.

Ранее стало известно, что глава РФ Владимир Путин рекомендовал столичному правительству рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, и о присвоении его имени одному из московских вузов.