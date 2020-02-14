В Крыму прокомментировали новую идею Зеленского

По мнению депутат Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, украинский президент Владимир Зеленский опоздал с инициативой построить «город-сад» для жителей региона, поскольку на полуострове уже полных ходом идут масштабные строительства и реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже из космоса».

В этой связи Шеремет выразил сомнение, что в «город-сад» Зеленского поедут крымчане, передает «Интерфакс».

«Их этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму», - поделился депутат. Он добавил, что в годы нахождения Крыма под юрисдикцией Украины, «нам приходилось только мечтать о таком».

Парламентарий уверен, что Киев завидует процветанию Крыма, заявляя о новых проектах из разряда «фантастики». Также Шеремет уверен, что этот «город-сад», о котором заявил Зеленский «станет для крымчан «резервацией».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в текущем году Украина приступит к новому проекту - строительству «города-сада» в Херсонской области, где будут жить переселенцы из Крыма.