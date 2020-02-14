В Турции усилена защита российского посольства

Правительство Турции приняло решение усилить охрану посольства России в Анкаре из-за угроз, которые поступали в адрес посла Алексея Ерхова в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе, рассказала пресс-атташе российского посольства Ирина Касимова.

«Действительно, ситуация в последнее время обострилась», - подтвердила представитель дипмиссии. Она добавила, что с просьбой к турецким властям усилить меры безопасности обратилась российская сторона.

В адрес Ерохова поступали сообщения со словами: «Посол, не выходи на улицы Анкары», уточнила Ерохова. Она подтвердила, что посольстве понимают, что это всего лишь угрозы и вряд ли люди, которые это пишут, пойдут на убийство, однако, не обращать внимание на подобные высказывания было бы не правильно.

Напомним, сирийская армия 12 февраля освободила важнейшую транспортную артерию М-5, которая является связующей для Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском. Вслед за этим Анкара перебросила дополнительные силы в Идлиб для «контроля над регионом».