Вашингтону напомнили об обмане Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в 2014 году США попросту «бросили» Украину на произвол судьбы, передает РИА «Новости».

Высказывание прозвучало в ходе выступления бывшего представителя СНБО Портленде. Турчинов напомнил, что Киев согласно Будапештскому меморандуму обменял свой ядерный арсенал, взамен получив «ничего не стоящую» бумагу. При этом Вашингтоне продолжают считать, что Будапештский меморандум являлся исключительно политической декларацией и не несет никаких обязательств.

Позже Киев неоднократно просил у США военной помощи, но Запад ограничивался заверениями в «любви и уважении», тогда как Украина не получила «ни одного патрона». По-настоящему сотрудничество в военной сфере между Украиной и США началось после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил Турчинов. Он напомнил, что именно в этот период Киев получил из-за океана противотанковые ракеты.