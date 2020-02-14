Вертолёт сирийской армии сбит ракетой в Идлибе, весь экипаж погиб

Вертолёт правительственной сирийской армии был сбит ракетой в провинции Идлиб. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источники в сирийском военном командовании, «вертолёт был поражён вражеской ракетой» на западе провинции в окрестностях деревни Урем-Кубра.

Отмечается, что там базируются протурецкие террористические группировки. В результате крылатая машина потерпела крушение, а её экипаж погиб.

В свою очередь турецкий телеканал TRT показал кадры, на которых видно, как в вертолёт попадает ракета системы «земля – воздух». Диктор при этом сообщает, что атака осуществлена вооруженной сирийской оппозицией.