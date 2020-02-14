Советник ВОЗ: коронавирусом могут заболеть две третьи населения Земли

По мнению советника ВОЗ, биостатиста и эпидемиолога Айра Лонджини, новый коронавирус при определенных условиях может поразить две третьи населения земного шара, сообщает Bloomberg.

Лонджини представил свою модель развития событий, согласно его теории, если каждый инфицированный заражает двух или трех человек, то заболеет около 30% людей Земли. Ученый утверждает, что карантин сможет только замедлить скорость распространения вируса, поскольку вирус мог проникнуть за пределы Китая прежде, чем Пекин ввел необходимые меры.

Точку зрения Лонджини разделяет Нил Фергюсон, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, который уверен, что только в КНР ежедневно могут инфицироваться до 50 тысяч человек.

При этом есть и утешительные новости, китайские ученые доказали, что вирус не передается плоду, в случае заражения беременной женщины. В девяти подобных случаях родились здоровые дети у заболевших матерей.

Напомним, в конце декабря Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке эпидемии неизвестного коронавируса в городе Ухань, провинция Хубэй. По статистике на 12 февраля в КНР зафиксировано 63 тысячи заболевших, более 2000 человек выздоровели.