Вход/Регистрация Подписка

Советник ВОЗ: коронавирусом могут заболеть две третьи населения Земли

Москва, 14.02.2020

По мнению советника ВОЗ, биостатиста и эпидемиолога Айра Лонджини, новый коронавирус при определенных условиях может поразить две третьи населения земного шара, сообщает Bloomberg.

Лонджини представил свою модель развития событий, согласно его теории, если  каждый инфицированный заражает двух или трех человек, то заболеет около 30% людей Земли. Ученый утверждает, что карантин сможет только замедлить скорость распространения вируса, поскольку вирус мог проникнуть за пределы Китая прежде, чем Пекин ввел необходимые меры.

Точку зрения Лонджини разделяет Нил Фергюсон, научный сотрудник Имперского колледжа Лондона, который уверен, что только в КНР ежедневно могут инфицироваться до 50 тысяч человек.

При этом есть и утешительные новости, китайские ученые доказали, что вирус не передается плоду, в случае заражения беременной женщины. В девяти подобных случаях родились здоровые дети у заболевших матерей.

Напомним, в конце декабря Китай поставил ВОЗ в известность о вспышке эпидемии неизвестного коронавируса в городе Ухань, провинция Хубэй. По статистике на 12 февраля в КНР зафиксировано 63 тысячи заболевших, более 2000 человек выздоровели.  

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Акции в небесах, нефть на дне
      Мировые фондовые рынки решили, что вопрос коронавируса исчерпан, и на них опять царит оптимизм. Под давлением остается лишь нефть. Но на самом деле все должно быть наоборот
    2. Банкам умерят аппетит
      Кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
    3. Финансовый сектор растет всемеро быстрее ВВП
      Реальные расходы бюджета выросли впервые после 2014 года Портфель ОФЗ у иностранцев достиг исторического максимума
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама