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Пресс-секретарь Зеленского отрицает факт его встречи с Патрушевым

Москва, 14.02.2020

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства не встречался в Омане с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Аналогичное заявление сделал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы стремимся диалога и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», - Ермак в Facebook.

Ранее украинская телевизионная программа «Схемы: коррупция в деталях» показала сюжет о том, что якобы Николай Патрушев 8 января 2020 года в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN. В это время в Омане с частной поездкой находился Владимир Зеленский, который вернулся в Киев 9 января, воспользовавшись этим же самолетом. На основании этих данных журналисты предположили, что Зеленский мог провести встречу с Патрушевым в Омане.

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