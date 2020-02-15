Бизнес – производство развивающего конструктора для детей

Героиня этого выпуска – Елена Чуйкова, основательница бренда «Yohocube».
Йохокуб – это конструктор из простого и экологичного материала, состоящий из кубов и призм, которые собираются в 3Д из плоских форм.
Для производства конструкторов Yohocube используется, усиленный целлюлозный микрогофрокартон. Он прочный, в частности, может выдержать вес ребёнка.
О компании «ЙОХО»:
Основана в 2014 году.
Годовой оборот: 3.5 млн рублей.
Маржинальность: 70%.
Число сотрудников: 5 человек — постоянный штат и 3 человека на аутсорсинге.
Всего вложено 16 млн рублей.
В месяц выпускается около 8000 конструкторов.
Город: Москва.
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Плюсы для героев проекта:
— поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес-издания России;
— возможность получить прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта;
— возможность найти партнеров как для тиражирования своего бизнеса, так и для его развития путем взаимодействия с участниками, партнерами и инициаторами проекта.
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