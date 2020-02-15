Вход/Регистрация Подписка

Бизнес – производство развивающего конструктора для детей

Москва, 15.02.2020
69-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

Героиня этого выпуска – Елена Чуйкова, основательница бренда «Yohocube».
Йохокуб – это конструктор из простого и экологичного материала, состоящий из кубов и призм, которые собираются в 3Д из плоских форм.
Для производства конструкторов Yohocube используется, усиленный целлюлозный микрогофрокартон. Он прочный, в частности, может выдержать вес ребёнка.
О компании «ЙОХО»:
Основана в 2014 году.
Годовой оборот: 3.5 млн рублей.
Маржинальность: 70%.
Число сотрудников: 5 человек — постоянный штат и 3 человека на аутсорсинге.
Всего вложено 16 млн рублей.
В месяц выпускается около 8000 конструкторов.
Город: Москва.

 Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России».
Группа VK: https://vk.com/pilimporossii
Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.ros...
Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:
— поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес-издания России;
— возможность получить прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта;
— возможность найти партнеров как для тиражирования своего бизнеса, так и для его развития путем взаимодействия с участниками, партнерами и инициаторами проекта.

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Коронавирус: глобальной эпидемии не будет
    2. Терапевт для бизнеса
      «Эксперт» поговорил с профессиональным ментором Александром Кравцовым о наставничестве и его роли для бизнеса
    3. Банкам умерят аппетит
      Кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама