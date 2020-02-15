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Футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от еврокубков

Москва, 15.02.2020

Один из сильнейших футбольных клубов Старого Света «Манчестер Сити» (Англия) по решению УЕФА отстранён от еврокубков и оштрафован на 30 млн евро.

Решением УЕФА, которым было принято накануне, клуб не сможет принимать участие в еврокубках 2 года, передают местные СМИ. При это поясняется, что ещё в мае прошлого года против «Манчестер Сити» было открыто дело о нарушении финансового правила fair play. Позже оно было передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов.

В итоге, судебная палата УЕФА признала, что «Сити» допустил грубейшие нарушения нарушения правила финансового fair play, завышая спонсорские доходы в своих отчётах за 2012 и 2016 годы. Помимо этого, клуб признали злостным нарушителем правил лицензирования.

Так как руководство клуба игнорировало все предупреждения и отказывалось сотрудничать со следствием, наказание оказалось столь жестоким.

«Горожане» уже заявили, что намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если их апелляция не будет удовлетворена, то английский клуб вероятнее всего покинут почти все его звёзды, а также главный тренер Хосеп Гвардьола, ранее неоднократно заявлявший, что его основная цель работы в «Манчестер Сити» победа в Лиги чемпионов.

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