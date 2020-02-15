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Китайские учёные назвали вероятный источник коронавируса

Москва, 15.02.2020

У Юаньбинь – глава Управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники Китая – назвал самый вероятный источник коронавируса. По его мнению, это летучие мыши, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения источника вируса исключая связь заболевших коронавирусов с домашней птицей и скотом, можно предположить, что летучие мыши - самый вероятный источник нового типа коронавируса.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 66 400 человек, из них 1 523 скончались. Между тем Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что никакой эпидемии коронавируса нет и не будет.

«Могу поклясться, не будет две трети планеты заболевших, как нас пугают в ВОЗ, – подчеркнул он. – Хватит уже панику и жуть на людей наводить».

При это он отметил, что коронавирус почти не живёт во внешней среде, в отличие от вируса гриппа, который может продержаться до суток без человека.

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