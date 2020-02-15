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Прогноз погоды: удушающая жара и ураганы – синоптики предупредили о тяжёлом лете-2020

Москва, 15.02.2020
  • Прогноз погоды: удушающая жара и ураганы – синоптики предупредили о тяжёлом лете-2020

Сергей Савостьянов/ТАСС

До конца календарной зимы осталось ещё почти две недели, впереди весна, а многих уже волнует, какая погода будет предстоящим летом. Первоначально синоптики предполагали, что в период с июня по август на большей части нашей страны ожидается странная погода с температурными качелями, частыми сменами атмосферных фронтов, дождями, грозами, ураганами и другими неприятными природными явлениями.

Позже метеорологи скорректировали свой прогноз, пообещав россиянам летом-2020 затяжные ливни и относительно низкий температурный фон. Согласно новому долгосрочному прогнозу погоды предстоящим летом в России будет очень жарко и засушливо, а в некоторых регионах, возможно, падут температурные максимумы. При этом тяжёлое лето-2020 может завершиться сильными ураганами, которые пронесутся по стране в конце июля и во второй половине августа.

Прогноз погоды на июнь-2020

По прогнозу синоптиков, после аномально тёплой зимы, предположительно, нестабильной весны, климатическое лето придёт в Россию уже в середине мая. При этом жарко будет не только на юге страны, в частности, в республиках Северного Кавказа, где столбики термометров в конце мая – начале июня будут подниматься до плюс 30-35, но также на Дальнем Восткое, Сибири и на Урале. Так, по прогнозу синоптиков, во Владивостоке в июне-2020 воздух будет прогреваться до плюс 25-30, причём не только в светлое время суток, но даже ночью. Примерно такая же климатическая обстановка ожидается в Хабаровском крае и Амурской области.

Удушающую жару с минимумом осадков прогнозируют метеорологи в Северной Сибири. Например, на Алтае, почти весь июнь средний температурный фон будет держаться на уровне плюс 24-27. Ещё более жаркая погода ожидается в Красноярском крае. Здесь метеорологи обещают в первом календарном месяце лета до 30 градусов выше нуля.

Сухим и аномально тёплым июнь ожидается на Урале. Так, в Свердловской области на солнце воздух в июне будет прогреваться до плюс 26-28, в Челябинской области – до плюс 27-29, в Курганской области – до плюс 28-30.

Дефицит осадков прогнозируется в начале лета в Санкт-Петербурге и Москве. При этом здесь в первой половине первого месяца лета-2020 столбики термометров будут подниматься до плюс 20-25. Небольшой дождь в двух российских столицах ожидается в конце июня. Однако осадки будут непродолжительными, а воздух станет прогреваться до плюс 30-32.

Погода в июле-2020. Прогноз синоптиков  

Пик жары лета-2020, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, придётся на июль. Причём, как предупреждают метеорологи, аномальный зной обрушится почти на всю Европейскую территорию России. Так, 40-грдудсная жара ожидается в Краснодарском крае и Крыму, в Чечне и Дагестане, в Поволжье и Черноземье, а также в Центральном федеральном округе.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, асфальт в буквальном смысле этого слова будет плавиться от ужасного зноя в Москве и СПб. Во второй половине июля здесь воздух будут прогреваться на солнце до рекордных плюс 38-42. Такая климатическая обстановка может привести к образованию штормовых фронтов, а те в свою очередь вызвать ураганы. При этом мощные ветра с большой долей вероятности пронесутся по всей Центральной России.

Погода в августе-2020. Точный прогноз синоптиков

Разрушающие ураганы на фоне удушающей жары ожидаются также на всей территории страны и в последнем календарном месяце лета-2020. По прогнозу синоптиков, знойная, сухая погода ждёт жителей Ставрополья. Например, в Кисловодске, Минводах и Пятигорске весь август дневной температурный фон будет держаться на уровне плюс 28-33.

Высокая температура до конца августа ожидается также в Нижегородской и Самарской областях, в Башкирии, Мордовии и Татарстане. Очень тепло, но с периодическим выпадением осадков, будет в конце лета в Ярославской, Тверской, Калининградской, Белгородской и Воронежской областях.

В последней декаде последнего месяца лета-2020 станет прохладнее на Урале, в Сибири и Приморье. На черноморских курортах Крыма и Кубани будет по-прежнему жарко, хотя уже станут чувствительными перепады между дневной и ночной температурой. В российской столице лето завершится ливнями, грозами и ураганами.

При этом синоптики напоминают, что относиться к долгосрочным прогнозам погоды нужно критически – их достоверность в процентном соотношении мала, поэтому в дальнейшем прогнозы на предстоящее лето будут ещё неоднократно корректироваться.

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