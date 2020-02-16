Прогноз погоды на 7 дней: такого не было десятки лет

Эта зима уже побила все рекорды. Декабрь был очень непредсказуемым и с большими климатическими перепадами. Погода в январе продолжила тренд первого зимнего месяца – температурные максимумы переписывались почти каждый день. Аномально тепло было и в первой половине февраля, который также, как и январь может стать самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой в нашей стране.

После непродолжительного похолодания, в ближайшие 7 дней на территорию России вновь придёт оттепель, а, например, в Москве ожидается новый температурный рекорд – прежний был установлен более 70 лет тому назад.

Погода в Москве на 7 дней. Точные прогноз синоптиков

Удивительно тёплая погода, по прогнозу синоптиков, на предстоящей неделе будет в Москве. Согласно данным метеорологов, жителей и гостей российской столицы ожидают новые температурные максимумы – прежние держались с 40-50-х годов прошлого века.

Так в понедельник, 17 февраля, во вторник, 18 февраля и в среду, 19 февраля в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 5-8, что сразу 10-11 градусов выше климатической нормы. Таким образом, может пасть рекорд (плюс 4-4,4), который был установлен ещё в 1949 году, когда страной руководил Иосиф Сталин.

При этом даже после полуночи температура в регионе будет выше нуля. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя из-за чего высота снежного покрова уменьшится до 1-2 см при норме для середины последней декады последнего месяца календарной зимы – 36-40 см.

Во второй половине предстоящей недели осадки прекратятся. Однако, по-прежнему будет очень тепло, но пасмурно. В светлое время суток столбики термометров будут подниматься до плюс 2-4, в ночное время – ниже нуля градусов не опустятся.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб

По прогнозу синоптиков, аномально тёплая погода на предстоящей недели ожидается в Северной столице. Здесь также температурный фон будет существенно выше климатической нормы. Так, в понедельник, погодные градусники покажут плюс 7-8. В ночные часы тоже тепло – плюс 4-5. При этом прогнозируется сильный дождь, который будет с некоторыми перерывами иди почти сутки.

В период со вторника по четверг станет чуть-чуть прохладнее. Однако и плюс 4-6 в конце февраля – это тоже очень много. А вот осадки прекратятся, но может усилиться ветер, что создаст для местных жителей и многочисленных туристов некоторый дискомфорт. Но как предупреждают синоптики, такая погода продержится в городе на Неве недолго. Уже в понедельник, по прогнозу синоптиков, произойдёт смена атмосферных фронтов и в СПб вернётся зимняя погода.

Погода на 7 дней в регионах Европейской России

Аномально тепло в ближайшие 7 дней будет на всей территории Европейской России. Например, в Смоленской области ожидается плюс 4-7 днём и плюс 1-4 ночью; в Тверской области – плюс 3-6 – днём и плюс 2-3 ночью; в Калужской области – плюс 2-5 в светлое время суток и от нуля до плюс 2 после полуночи.

Аномально высокий температурный фон ожидается в Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областях. Однако здесь, по прогнозу синоптиков, местами возможно усиление ветра, порывы которого составят 15-20 метров в секунду. Также ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

Погода на 7 дней в Сибири на Урале

После непродолжительного похолодания очередная оттепель придёт в сибирские регионы. По прогнозу синоптиков, в период с 17 по 23 февраля в Красноярском крае в дневные часы температура воздуха будет составлять от нуля до плюс 1. В Новосибирской области в начале недели выпадет снег, а воздух остынет до минус 4-5. Однако уже к выходным и здесь потеплеет до плюс 1-2, возможет дождь.

Запахло весной и на Урале. Так здесь уже завтра днём установится плюсовая температура. Но перепады между дневным плюсом и ночным минусом пока сохранятся. В частности, в Челябинске и Магнитогорске днём воздух будет прогреваться до плюс 3-4, а после полуночи остывать до минус 5-6, а местами до минус 10-12 градусов.

При этом днём ожидается мокрый снег с дождём, будет слякотно, а ночью подморозит – возможен гололёд. А вот в Кургане и Перми пока будет холодно. До конца недели погодные градусники будут показывать минус 3-5.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, календарная весна в марте не наступит. Согласно данным метеорологов, начало весны откладывается как минимум на месяц из-за нескольких мощных атмосферных фронтов, которые накроют Русскую равнину.