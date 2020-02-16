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США сомневаются, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

Москва, 16.02.2020

Дэн Бруйетт – глава Минэнерго США – заявил об уверенности, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, Москва сейчас пытается самостоятельно достроить этот газопровод, обойдя американские санкции, но сделать им это не удастся сказал, передаёт агентство Bloomberg.

«Они не смогут этого сделать. Поэтому хочу сказать, что «Газпром» столкнулся не с короткой задержкой при строительстве, а с очень длительной так как у РФ нет соответствующих технологий», – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что если Москва всё-таки разработает нужные технологии, то мы посмотрим, какие их действия последуют.

«Но уверен, что что не так же просто, как сказать: «Что ж, мы почти у цели, осталось только всё закончить». Нет, здесь всё гораздо сложнее», – резюмировал Бруйетт.

Между тем в «Газпроме» уже ответил на заявление Вашингтона.  Официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов посоветовал главе Минэнерго США не торопиться с выводами.

«Никогда не говори никогда», – заявил он в интервью РБК.

Ранее сообщалось, что запуск газопровода «Северный поток – 2» запланирован на конец 2020 года. Об этом говорится в специальной презентации, которая подготовлена ко Дню инвестора компании Nord Stream 2.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что газопровод будет введён в эксплуатацию уже до конца этого года, или в первом квартале 2021 года.

При этом, по словам президента, наша страна сможет достроить газопровод самостоятельно, предположительно, при помощи судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому». В настоящее время судно проходит модернизацию, завершение которой намечено в самое ближайшее время.

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