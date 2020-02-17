Госдума продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

Совет нижней платы российского парламента продлил до 2 марта 2020 года срок представления поправок в проект Конституции РФ.

Об этом рассказал представителям СМИ Галина Хованская – председатель комитета Госдумы по ЖКХ, которая также является членом рабочей группы по поправке в основной закон страны, передаёт РИА Новости.

Таким образом, Совет Думы принял предложение комитета по государственному строительству и законодательству, предлагавшего продлить срок подачи поправок.

Напомним, первоначально предполагалось, что поправки будут приниматься до 14 февраля.