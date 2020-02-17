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Катар откладывает крупные газовые проекты на фоне обвала цен на СПГ

Москва, 17.02.2020
  • Катар откладывает крупные газовые проекты на фоне обвала цен на СПГ

EPA\TASS

Несмотря на снижение цен на голубое топливо, вызванные затоваренностью рынка благодаря быстро растущей добыче газа в США и снижению спроса в Китае, Катар несколько месяцев назад удивил газовый сектор, объявив об обширных планах по расширению своей газовой промышленности. Однако сейчас, как сообщает Reuters со ссылкой на четыре неназванных источника, государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) отложила на несколько месяцев выбор западных партнеров для крупнейшего в мире проекта в области сжиженного газа (LNG). Речь идет о принадлежащем Катару, который, кстати, производит самый дешевый LNG, крупнейшем на планете газовом месторождении - Северном, в разработку которого такие гиганты как ExxonMobil и Royal Dutch/Shell вложили десятки миллиардов долларов. Крупнейшие энергетические компании ждали целое десятилетие новой возможности инвестировать в Катар после того, как Доха заморозила дальнейшее развитие своего газового сектора для того, чтобы добыча на месторождении Северном вышла на планируемые рубежи.

После окончания моратория два года назад QP сократила список потенциальных западных партнеров, нефтегазовых гигантов, для работы над новым этапом расширения добычи газа на Северном месторождении до шести компаний. Еще совсем недавно в Дохе планировали назвать партнеров в первом квартале текущего года, но сейчас ситуация, похоже, изменилась.

В самом конце 2019 года QP объявила о планах по увеличению производства LNG к 2027 году на 60% до 126 млн тонн в год вместо первоначального расширения на 40%. При этом катарцы ничего не сказали о том, что полуторакратное увеличение расширения сектора спровоцирует задержку в выборе партнеров. Об этом заявили четыре анонимных источника.

«Думаю, что Катар решил увеличить капитальные расходы проекта, прежде чем окончательно выбирать западных партнеров,- рассказал агентству Reuters один из источников.- Думаю, что решение по выбору партнеров будет принято к концу 2020 года».

Три других источника подтвердили задержку как минимум до лета ввиду изменения ситуации на рынке. Сейчас все более очевидно, что решение о крупном расширении отрасли при обвалившихся ценах на газ может привести к негативным последствиям.

«Ценовая база Катара очень низкая по сравнению с другими проектами, но при сегодняшних ценах всем проектам придется бороться за финансирование»,- объяснил другой источник.

Доха, имеющая суверенный фонд в размере трети триллиона долларов (320 млн долларов), подчеркнула, что в случае необходимости построит инфраструктуру для расширения Северного месторождения сама, но предпочла бы разделить риски и расходы с партнерами.

Ситуация с ценами на газ действительно вызывает у газовиков большую тревогу. Глобальные цены на LNG в Азии упали в январе до рекордно низкого уровня. Главным виновником обвала цен является Китай, где из-за коронавируса резко сократился спрос.

Между тем, США быстро наращивают экспорт сжиженного газа, чтобы избавиться от огромной затоваренности внутреннего рынка. Цены на газ в США были очень низкими так долго, что многие сланцевики, добывающие газ, с трудом выплачивают проценты по долгам и кредитам, а такие пионеры сланцевого сектора как Chesapeake Energy сейчас изо всех сил пытаются предотвратить банкротство.

Производители газа в США надеялись при помощи роста экспорта повысить цену своей продукции, но вместо этого они еще больше затоварили рынок, что и обвалило цены во всем мире.

QP не сообщает, сколько будет стоить строительство еще шести технологических линий LNG, однако известно, что одна стандартная линия сжиженного газа производительностью 8 млн тонн в год стоит не менее 10 млрд долларов.

Партнерами Катара все два десятилетия усиленного развития сектора сжиженного газа были Exxon, Shell, Total и ConocoPhillips. Некоторые из этих компаний подписали в прошлом году соглашения по передаче Дохе своих долей в нефтегазовых проектах.

Низкие цены на природный газ заставили энергетических гигантов понизить прогнозируемый уровень доходности в новой фазе расширения Северного месторождения. Между тем, множество проектов по сжиженному газу по всей планете, по мнению экспертов, еще больше увеличит затоваренность рынка в этом десятилетии, так что перспективы у газовиков в ближайшем будущем не самые радужные.

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