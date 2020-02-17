Курс доллара: Минфин РФ пересмотрел прогноз по рублю на 2020 год

Рубль завершил в целом сложную для себя неделю, немного укрепившись к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Так, вечером в пятницу на торгах Московской биржи курс доллара США составил 63,56 руб., что на 7,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро также немного просел – до 68,93 руб., потеряв за сутки 5,75 коп.

Таким образом, курс рубля смог завершить очень нестабильную неделю на небольшом, но всё-таки восходящем тренде в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику, а также на фоне дорожающей нефти.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, из них 1 523 скончались. Между тем Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что никакой эпидемии коронавируса нет и не будет.

«Могу поклясться, не будет две трети планеты заболевших, как нас пугают в ВОЗ, – подчеркнул он. – Хватит уже панику и жуть на людей наводить».

При это он отметил, что коронавирус почти не живёт во внешней среде, в отличие от вируса гриппа, который может продержаться до суток без человека.

«Господа журналисты не пугайте друг друга, не делайте сенсаций, не устраивайте пляску на костях. Лучше слушайте профессиональных медиков и дайте им возможность спокойно докладывать, говорить людям, как себя вести, носить маски или не носить, запрещать ли массовые мероприятия, какими средствами руки протирать», – резюмировал Онищенко.

В свою очередь аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова отметила, что в последние дни очень сложно отдельно выделить информацию, которая, с одной стороны, не была бы связана с эпидемией китайского коронавируса, а с другой – имела бы значимое влияние на рынки, так как именно эпидемия 2020 года продолжает оставаться наиболее значимым фактором для рынков и движения в валютных парах.

«В пятницу рубль немного укрепился, так как трейдеры начинаю смотреть с оптимизмом на ситуацию с коронавирусом в том числе на снижение темпов распространения этого заболевания», – подчеркнула она.

Наумова также отметила, что в КНР ещё с конца прошлой недели наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом, что поддерживает надежды на скорое завершение эпидемии в Китае.

«Кроме того, поддержку нацвалюте в ближайшей перспективе окажет и заметный спрос на рублевые активы, в особенности на облигации. Долговые рынки США и Старого Света очень активно растут, а инвесторы проявляют уверенность, что мировые регуляторы смогут оказать поддержку рынкам. Это подталкивает инвесторов смотреть с интересом в том числе, и на нашу страну. А это в свою очередь приводит к притоку нового капитала от нерезидентов и росту спроса на рубль. Также поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать налоговый период, первые выплаты в рамках которого пройдут уже сегодня», – резюмировала эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в пятницу курс рубля смог прибавить к доллару и евро благодаря, в том числе и росту мировых цена на нефть.

«В начале новой недели можно предположить, что рубль сдаст свои позиции, так как инвесторы будут отыгрывать данные статистики по американскому потребительскому сектору», – предположил он.

Между тем стало известно, что эксперты Минфина РФ пересмотрели прогнозы по курса рубля. Согласно информации из поправок в бюджет на 2020-2022 гг., новые ожидания по курсу национальной валюты составляют 63,90 за доллар в 2020 году. Предыдущий прогноз подразумевал курс доллара к рублю в текущем году на уровне 65,70.

При этом прогноз на 2021 и 2022 годы Минфин не изменил – 66,10 руб. и 66,50 руб. за единицу американской валюты соответственно.