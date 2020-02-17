Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: Минфин РФ пересмотрел прогноз по рублю на 2020 год

Москва, 17.02.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: Минфин РФ пересмотрел прогноз по рублю на 2020 год

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Рубль завершил в целом сложную для себя неделю, немного укрепившись к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Так, вечером в пятницу на торгах Московской биржи курс доллара США составил 63,56 руб., что на 7,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс евро также немного просел – до 68,93 руб., потеряв за сутки 5,75 коп.

Таким образом, курс рубля смог завершить очень нестабильную неделю на небольшом, но всё-таки восходящем тренде в ожидании новостей относительно распространения коронавируса нового типа и последствий его влияния на мировую экономику, а также на фоне дорожающей нефти.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 66 492 человек, из них 1 523 скончались. Между тем Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что никакой эпидемии коронавируса нет и не будет.

«Могу поклясться, не будет две трети планеты заболевших, как нас пугают в ВОЗ, – подчеркнул он. – Хватит уже панику и жуть на людей наводить».

При это он отметил, что коронавирус почти не живёт во внешней среде, в отличие от вируса гриппа, который может продержаться до суток без человека.

«Господа журналисты не пугайте друг друга, не делайте сенсаций, не устраивайте пляску на костях. Лучше слушайте профессиональных медиков и дайте им возможность спокойно докладывать, говорить людям, как себя вести, носить маски или не носить, запрещать ли массовые мероприятия, какими средствами руки протирать», – резюмировал Онищенко.

В свою очередь аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова отметила, что в последние дни очень сложно отдельно выделить информацию, которая, с одной стороны, не была бы связана с эпидемией китайского коронавируса, а с другой – имела бы значимое влияние на рынки, так как именно эпидемия 2020 года продолжает оставаться наиболее значимым фактором для рынков и движения в валютных парах.

«В пятницу рубль немного укрепился, так как трейдеры начинаю смотреть с оптимизмом на ситуацию с коронавирусом в том числе на снижение темпов распространения этого заболевания», – подчеркнула она.

Наумова также отметила, что в КНР ещё с конца прошлой недели наблюдается снижение числа инфицированных коронавирусом, что поддерживает надежды на скорое завершение эпидемии в Китае.

«Кроме того, поддержку нацвалюте в ближайшей перспективе окажет и заметный спрос на рублевые активы, в особенности на облигации. Долговые рынки США и Старого Света очень активно растут, а инвесторы проявляют уверенность, что мировые регуляторы смогут оказать поддержку рынкам. Это подталкивает инвесторов смотреть с интересом в том числе, и на нашу страну. А это в свою очередь приводит к притоку нового капитала от нерезидентов и росту спроса на рубль. Также поддержку рублю в ближайшее время будет оказывать налоговый период, первые выплаты в рамках которого пройдут уже сегодня», – резюмировала эксперт.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в пятницу курс рубля смог прибавить к доллару и евро благодаря, в том числе и росту мировых цена на нефть.

«В начале новой недели можно предположить, что рубль сдаст свои позиции, так как инвесторы будут отыгрывать данные статистики по американскому потребительскому сектору», – предположил он.

Между тем стало известно, что эксперты Минфина РФ пересмотрели прогнозы по курса рубля. Согласно информации из поправок в бюджет на 2020-2022 гг., новые ожидания по курсу национальной валюты составляют 63,90 за доллар в 2020 году. Предыдущий прогноз подразумевал курс доллара к рублю в текущем году на уровне 65,70.

При этом прогноз на 2021 и 2022 годы Минфин не изменил – 66,10 руб. и 66,50 руб. за единицу американской валюты соответственно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Идентификация «Сети»
      Террористы или невинные жертвы системы? За что семь молодых мужчин получили 86 лет тюрьмы
    2. Сбить корону с вируса
      Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать, но уменьшить масштаб вполне по силам. Одно из решений — массовая установка систем воздухоочистки
    3. Проблема Сбербанка решена
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама