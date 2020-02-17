На RAWIFORUM 2020 будут названы самые вовлеченные в ветроэнергетический рынок регионы России

Были проанализированы все регионы России. В рейтинг наиболее вовлечённых вошли 4 региона, ещё 21 субъект РФ получил среднюю степень, остальные 60 имеют низкую степень вовлечённости в ветроэнергетический рынок. Для анализа использовались данные РАВИ, Росстата РФ за 2019 год и социально-экономические показатели по субъектам Российской Федерации за 2018 год.

Методика ранжирования построена на оценке шести групп показателей, в которые входят существующие и перспективные мощности, ветропотенциал, образовательный потенциал и присутствие в регионе компаний по локализации компонентов ВЭУ. Для каждого региона рассчитаны баллы по всем группам показателей.

Лидеры рейтинга будут отмечены в рамках Международного форума по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля в Москве.

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 состоится с 19 по 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Регистрация на сайте RAWIFORUM 2020 (ССЫЛКА https://rawi.ru/events/rawi-forum/)

РАВИ (Российская Ассоциация Ветроиндустрии) - независимая некоммерческая организация, развивающая с 2004 года ветроэнергетический рынок. Ассоциация оказывает практическую помощь и поддержку участникам рынка по их входу в рынок, организации финансирования, освоению производства, девелопмента ветропарков и получению заказов на производство компонентов для ветрогенераторов, в строительствое и логистике.

В состав членов РАВИ на сегодняшний день входят более 150 организаций: ведущие глобальные производители ветрогенераторов (Vestas, GE, Siemens-Gamesa ) , крупнейшие российские промышленные и энергомашиностроительные предприятия (ОАО «Силовые Машины, АО «Ротек», «Тольяттинский трансформатор, ОАО «Кировский завод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО "Тяжмаш" и многие другие), глобальные инженерно- конструкторские компании (Wind to Energy GmbH, DNV GL и др.), строительные компании, научно-исследовательские институты и дипломатические организации (консульство Дании в Санкт-Петербурге и посольство Великобритании в Москве).