Вход/Регистрация Подписка

На RAWIFORUM 2020 будут названы самые вовлеченные в ветроэнергетический рынок регионы России

Москва, 17.02.2020
Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) провела исследование и составила рейтинг вовлечённости регионов в ветроэнергетический рынок России за 2019 год.
  • На RAWIFORUM 2020 будут названы самые вовлеченные в ветроэнергетический рынок регионы России

Были проанализированы все регионы России. В рейтинг наиболее вовлечённых вошли 4 региона, ещё 21 субъект РФ получил среднюю степень, остальные 60 имеют низкую степень вовлечённости в ветроэнергетический рынок. Для анализа использовались данные РАВИ, Росстата РФ за 2019 год и социально-экономические показатели по субъектам Российской Федерации за 2018 год.

Методика ранжирования построена на оценке шести групп показателей, в которые входят существующие и перспективные мощности, ветропотенциал, образовательный потенциал и присутствие в регионе компаний по локализации компонентов ВЭУ.  Для каждого региона рассчитаны баллы по всем группам показателей.

Лидеры рейтинга будут отмечены в рамках Международного форума по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля в Москве.

Форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 состоится с 19 по 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Регистрация на сайте RAWIFORUM 2020 (ССЫЛКА  https://rawi.ru/events/rawi-forum/)

РАВИ (Российская Ассоциация Ветроиндустрии) - независимая некоммерческая организация, развивающая с 2004 года ветроэнергетический рынок. Ассоциация оказывает практическую помощь и поддержку участникам рынка по их входу в рынок, организации финансирования, освоению производства, девелопмента ветропарков и получению заказов на производство компонентов для ветрогенераторов, в строительствое и логистике.

В состав членов РАВИ на сегодняшний день входят более 150 организаций: ведущие глобальные производители ветрогенераторов (Vestas, GE, Siemens-Gamesa ) , крупнейшие российские промышленные и энергомашиностроительные предприятия (ОАО «Силовые Машины, АО «Ротек», «Тольяттинский трансформатор, ОАО «Кировский завод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО "Тяжмаш" и многие другие), глобальные инженерно- конструкторские компании (Wind to Energy GmbH, DNV GL и др.), строительные компании, научно-исследовательские институты и дипломатические организации (консульство Дании в Санкт-Петербурге и посольство Великобритании в Москве).

 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Идентификация «Сети»
      Террористы или невинные жертвы системы? За что семь молодых мужчин получили 86 лет тюрьмы
    2. Сбить корону с вируса
      Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать, но уменьшить масштаб вполне по силам. Одно из решений — массовая установка систем воздухоочистки
    3. Проблема Сбербанка решена
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама