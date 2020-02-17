«Нафтогаз Украины» требует 8 млрд долларов за утраченные активы в Крыму

«Нафтогаз Украины» подал ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

«Нафтогаз дополнительно обосновал своё заявление относительно размера компенсации убытков, нанесённых незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долл. США», - говорится в заявлении пресс-службы «Нафтогаз Украины».

Абитражное производство против России «Нафтогаз Украины» инициировал в 2016 году на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.