Коронавирус продолжает корректировать цены на нефть

Цены на нефть продолжают показывать слабую отрицательную динамику на новостях о распространении эпидемии коронавируса, сообщает Regnum.

Уточняется, что новости из КНР о динамике заболевших продолжают влиять на объемы импорта нефти в Китай, что продолжает оказывать давление на нефтяные котировки, показывает статистика торгов.

17 февраля стоимость марки Brent на апрельские фьючерсы потеряла 0,28%, составив $57,16 за баррель. Сорт WTI также с поставками в апреле потерял 0,1%, составив $52,27 за баррель.

По мнению аналитиков, инвесторы и на этой неделе продолжат внимательно отслеживать новости о распространении коронавируса нового типа. Также участники рынка наблюдают за мерами, которые власти Китая применяют для сдерживания эпидемии на мировую экономику.