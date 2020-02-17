Прогноз погоды: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в марте

После очередного аномального потепления, которое сейчас наблюдается в нашей стране, зима в Россию ещё вернётся. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уже в начале марта на Русскую равнину вернётся морозная погода. По прогнозу синоптиков, похолодает почти на всей территории Европейской России – столбики термометров будут опускаться до минус 10.

По словам представителя Гидрометцентра, в мартовском похолодании не будет ничего необычного, так как первый календарный месяц весны по климатическому определению ещё зимний. Поэтому совершенно естественно такое понижение температуры.

«Но нынешняя зима настолько фантастически тёплая, что кажется, такого быть не может. Но это совершенно нормальное явление, поэтому по всем расчётам мы прогнозируем, что в марте с большой вероятностью будет понижение до минус 7–10 градусов», – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.

Прогноз погоды на март в Приволжском федеральном округе

По прогнозу синоптиков, зимняя погода ожидается в марте почти во всех субъектах Приволжского федерального округа. Согласно многолетним наблюдениям за климатической обстановках в регионах Приволжья, температура воздуха в первой половине первого месяца календарной весны здесь держится обычно на уровне минус 4-6 градусов, днём столбики термометров опускаются до минус 1 градусов, а ночью – до минус 9.

Примерно такой температурный фон ожидается и в марте-2020. Так, В Башкирии, Пермском крае, а также в Оренбургской и Пензенской областях в период с 1 по 10 марта дневная температура составит минус 5-7, в ночные часы градусники будут показывать местами до минус 9-11. При этом почти обойдётся без осадков. А вот ветер может усиливаться в отдельные дни до 15-17 метров в секунду.

А вот в Саратовской, Самарской, Кировской, Нижегородской областях, в Чувашии, Марий Эл и Мордовии в начале марта выпадет снег и будет теплее – днём минус 2-3, ночью около минус 4-6.

Во второй половине марта на всей территории округа, по прогнозу синоптиков, воздух начнёт прогреваться в светлое время суток до нуля – плюс 1, в ночные часы сохранятся заморозки – до минус 3, осадков почти не будет.

Погода в марте-2020 в Южном федеральном округе

В Южном федеральном округе в марте также будет морозно, но преимущественно ночью. Например, в Волгоградской и Ростовской областях в период с 1 по 10 марта после наступления темноты столбики термометров будут опускаться до минус 1-2. В светлое время суток возможны дожди, местами сильные, а воздух станет прогреваться до плюс 3-5.

Кроме того, прогнозируется сильный ветер. Заморозки, по прогнозу синоптиков, почти до середины марта ожидаются в Астраханской области. Правда, в этом субъекте округа осадки не прогнозируется, а дневной температурный фон составит плюс 5-7.

Ещё комфортнее в марте будет в Калмыкии – синоптики обещают жителям республики пасмурную, местами дождливую, но тёплую погоду. Здесь даже ночью будет плюс 3-4, а днём воздух будет прогреваться до плюс 10.

В Крыму, по прогнозу синоптиков, март не самый комфортный месяц. Постоянные дожди, температурные перепады, шторм на море. Все эти климатические «прелести» ожидают жителей полуострова и туристов в первом календарном месяце весны-2020. В частности, в Ялте, Судаке, Алуште, Алупке, Гурзуфе, Левадии и Форосе сильные дожди зарядят уже в конце февраля и почти в ежесуточном режиме будут идти, как минимум до 8 марта. Температура воздуха днём составит плюс 4-6, ночью в горных районах Крыма, а также в Керчи возможны заморозки.

Прогноз погода в СПб в марте-2020

По прогнозу синоптиков, в начале марта Санкт-Петербург накроют холодные воздушные массы. Первоначально метеорологи ожидали, что придут они из Арктики, однако согласно последним данным со спутников, к Ленинградской области приближается атмосферный фронт из Арктики. Поэтому сильных морозов здесь всё-таки не будет, но как минимум до 10 марта в ночные часы воздух будет остывать до минус 3-5. Днём в отдельные дни также морозно – минус 1-2. Ожидается усиление ветра и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

После 10 марта станет значительно теплее, но при столкновении циклонических и антициклонических воздушных масс на территории всей Ленинградской области возможен ледяной дождь, мокрый снег и сильная гололедица.

Погода в Москве в марте-2020. Прогноз Гидрометцентра

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, март-2020 может повторить сценарий 1984 года, когда температурный фон весь месяц держался в диапазоне от минус 1 до плюс 1. При этом в отдельные дни в столичном регионе столбики термометров будут показывать минус 10. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, мартовская норма – минус 5 – ночью и плюс 4-6 днём, установится в Москве уже ближе к концу месяца.

Кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Сильными и продолжительными они не будет, но при температурных перепадах могут привести к образованию на дорогах гололедицы.