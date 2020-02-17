Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

У гражданки РФ, которая находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, выявлен коронавирус. Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в российском посольстве в Японии, это выяснилось в ходе проверки пассажиров судна на предмет заражения COVID-19.

В настоящее время наша соотечественница уже доставлена в больницу, где она пройдёт курс лечения. При этом отмечается, что посольство РФ в Токио продолжает держать на контроле ситуацию с россиянами, которые находятся на этом круизном лайнере.

Ранее сообщалось, что власти США, Австралии, Канады, Южной Кореи, Италии и Гонконга уже начали эвакуацию своих граждан. Россияне пока эвакуироваться с лайнера не собираются.

Напомним, по последним данным, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 70 548 человек, из них 1 770 скончались. Между тем Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что никакой глобальной эпидемии коронавируса нет и не будет.