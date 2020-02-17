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Рынок в ожидании

Москва, 17.02.2020

Российский рынок акций начал неделю с незначительного роста.

Самыми привлекательными стали акции «Новатэка», а «Сбербанк» по-прежнему в минусе. Индекс Мосбиржи подрос на +0,43% до 3110,06 пунктов, а «долларовый» РТС прибавил на 0,55% до 1543,25 пунктов.

Цены на нефть Brent, по состоянию на 18:49 мск немного подросли до 57,25 долларов за баррель.

Курс рубля на этом фоне укрепляется - до 63,48 за доллар.

В ожидании финансовой отчетности вверх пошли акции «Новатэка» (+3,86%). По мнению экспертов ИК «Фридом Финанс», подъем котировок также могло вызвать «объявление Минфином проектов, которые получат новые льготы по налогам за работу в Арктике». Компания была в числе претендентов вместе с «Лукойлом» (+0,19%) и «Роснефтью» (+0,91%).

В лидерах роста также акции «Интер РАО» (3,02%), «Русала» (3,23%) и «Руснефти» (2,38%). Продолжает ралли «дочка» «Газпром энергохолдинга» ОГК-2 (1,52%). Основной «Газпром» (+0,54%) также хорошо торгуется на фоне перевода акций «Новатэка» с кипрской компании Gazfin Cyprus Limited в Россию на ООО «Газпром капитал».

Акции «Яндекса» (-0,91%) продолжают пятничное падение. По данным СМИ, у компании доходы от рекламы стали расти гораздо медленнее, а почти четверть выручки приносят перевозки «Яндекс.Такси».

Интерес к акциям «Сбербанка» так и не начал расти, котировки падают в ожидании сделки по покупке пакета акций финансовой организации у Центробанка (обыкновенные – минус 0,16%, «префы» - минус 0,60%). Падают также акции «Полюса» (-1,01%), «М.Видео» (-0,59%) и «Северстали» (-0,37%).

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