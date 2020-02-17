В США уверены в неспособности России достроить «Северный поток-2»

Как заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт, России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток-2". В интервью Bloomberg, на которое ссылается «Прайм», чиновники отметил, что "Газпром" столкнулся вовсе не с короткой задержкой при строительстве, а с большой технологической проблемой.

"Это будет очень длительная задержка, поскольку у России нет соответствующих технологий", — заявил Дэн Бруйетт на полях конференции по безопасности в Мюнхене.

"Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие их действия последуют. Но не думаю, что это столь же просто, как сказать: "Что ж, мы почти у цели, осталось только все закончить", — добавил он.

Впрочем, в «Газпроме» уже успели отреагировать на эту эскападу американского министра. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов посоветовал Бруйетту не спешить с выводами. "Никогда не говори никогда", — заявил представитель российской компании в интервью РБК. Его в этом поддержали и в Госдуме. Так, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил RT. Это недобросовестная конкуренция, «которая открывает всем европейским странам глаза на санкции».

По всей видимости, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов, введение санкций против проекта на 95% стадии готовности было как раз из расчета, что российская компания не сможет закончить проект самостоятельно. По крайней мере затянуть исполнение проекта им удалось точно. Однако в Газпроме заявляют, что «Академик Черский» после доработок может уложить трубы на такую глубину. Ранее судно работало с меньшим диаметром труб. Кроме того, есть баржа «Фортуна», но получит ли он разращение от датских властей неизвестно.

Власти Германии и европейские партнеры Газпрома рассчитывают на окончание проекта. США могут продолжить давление на компании-партнеры (OMV, UNIPER и пр.), расширяя эктерриториальные санкции, но этом может привести к политическому конфликту США и ЕС (в частности с Германией). На текущий момент вероятность такого исхода невысока, считает Константин Карпов. Президенту США в текущем выборном году не нужно осложнение отношений с европейскими партнерами. Учитывая степень готовности проекта, сомнений в его завершении нет, но нужны первые итоги работы «Черского», которые вероятно станут известны лишь в апреле – мае. В зависимости от темпов укладки аналитик допускает продление строительства до середины 2021 года.

Вообще же в целом, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, сейчас ситуация вокруг «Северного потока 2» что называется «не двигается с места». Американцы со своей стороны оказывают необходимое давление на проект и делают это пока за счет словесных умозаключений – с целью создать информационный негативный шум и пошатнуть уверенность России в скором успешном завершении потока. Такой прессинг – это часть риторики США, он вполне ясен и было бы странно ожидать и слышать другие прогнозы с их стороны. России в свою очередь остается поддерживать версию того, что трубопровод в любом случае будет достроен с отставанием минимум на год, максимум на полтора года.

С другой стороны, признает аналитик, объективно в какой-то степени США правы, так как необходимыми технологиями и опытом Россия действительно не обладает. Единственное судно трубопрокатчик «Академик Черский», годное для работ на Балтике, требует серьёзной и затратной модернизации, кроме того, необходимо найти профессионалов, которые смогут работать с таким оборудованием – самостоятельно России будет сложно справится с этой задачей быстро.

Но вообще, констатирует аналитик, для России завершение проекта «Северный поток 2» - это определенный вызов, который она уже не может не принять. В целом, полагает Жарский, объективный срок для завершения проекта это 1,5-2 года – это как раз тот срок когда будет закончена и протестирована принимающая инфраструктура на территории Германии, и когда можно будет проложить недостающие 160 с небольшим км трубы. За такой период у компании будет возможность отработать все возможные принципы работ и выбрать наиболее эффективную.