СМИ США заявили об активизации российских разведчиков в Ирландии

По сообщению источников издания Sunday Times, спецслужбы Ирландии подозревают, что Москва направила свои разведгруппы к ирландским берегам с целью выяснить, где проходят подводные линии связи, по которым обмениваются интернет-трафиком США, Британия и Европа.

По словам источника издания, российские разведчики также сосредоточили свое внимание на инфраструктуре порта в Дублине. Уточняется, что впервые внимание Москвы к подводным кабелям проявилось в 2015 году. Двумя годами позже на ситуацию обратил внимание британский начштаба обороны, заявив, что Лондон должен лучше защищать свою связь и привлекать к этому процессу ЕС.

Помимо этого в Ирландии подозревают, что Кремль может использовать страну, как базу для своих агентов по сбору разведывательных данных, поскольку «в Ирландии не так развита контрразведка», добавляет эксперт области Марк Галеотти. Он уверен, что интерес российских спецслужб могут вызвать и технические компании с офисом в Дублине.