Составлен рейтинг российских регионов с лучшим качеством жизни

Лидерами рейтинга качества жизни российских регионов в 2019 году стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает агентство РИА «Новости» результаты своего исследования. Уточняется, что из 100 возможных баллов эти регионы набрали 70. Минимальная отметка значится в 1 балл. Далее в десятки лучших расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Замыкают ТОП Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Специалисты уточняют, что в регионах - лидерах рейтинга отмечены высокий уровень экономического развития. На данные субъекты РФ приходится 40% общего ВРП российских регионов, а также большая часть оборота торговли и инвестиций в основной капитал.

Уточняется, что при расчете специалисты изучали ситуацию в регионе по 70 показателям, объединенным в 11 групп, которые характеризуют такие показатели уровня жизни, как уровень доходов рядовых граждан, отсутствие безработицы, уровень заработной платы, а также условия получения образования и услуг здравоохранения. Отдельно рассматривались такие показатели, как условия развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Рейтинг составлялся на последних данных Росстата, Минздрава и Минфина.