Среди Ивановых вырос уровень безработицы

Sberbank CIB опубликовал очередной индикатор благосостояния «средней семьи» в России, так называемый «индекс Иванова». Сам по себе показатель вышел достаточно оптимистичным. Например, глава компании Ярослав Лисоволик в комментарии к расчету отметил, что «в четвертом квартале 2019 года продолжилась тенденция к укреплению потребительской уверенности, основанной на усилении рубля, снижении процентных ставок, а также росте доходов на фоне уменьшения инфляции».
Но вот незадача – на фоне улучшения уверенности в завтрашнем дне, те же самые «ивановы» сообщили в ходе опроса, что уровень безработицы среди них в четвертом квартале 2019 года вырос с 10,9 до 11,9% (к уровню годом ранее). При этом количество тех, кто нигде не работает, за год выросло на один процентный пункт.
На 1 п.п. за квартал увечилось и число тех, кто занят частично, но хотел бы работать полный день. Такой ответ дали 9,1% респондентов, что близко к историческому рекорду, показанному в прошлом году (9,5%). Тем не менее, в пресс-службе Сбербанка назвали выявленный опросом рост уровня безработицы и частичной занятости «незначительным», указав, что респонденты в целом стали более оптимистично оценивать перспективы бизнеса своих работодателей.
Тем временем, по данным Росстата, уровень безработицы в России по итогам прошлого года составил 4,6%. Владимир Путин в ноябре 2019 года заявлял, что уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории нашей страны.
Теневая безработица растет на фоне снижения темпов производства, констатирует управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Сокращение внутреннего спроса и экспортных поставок в 2019 году привело к тому, объясняет он, что работодатели переводят сотрудников на сокращенный рабочий день, короткую рабочую неделю, отправляют сотрудников в административные отпуска и т.д. То есть рабочие места массово официально не сокращаются, но растет доля людей, занятых неполный день или неделю.
Сектор малого и среднего предпринимательства находится в зоне рецессии с июня прошлого года (зафиксировано сокращение заказов и объемов производства), добавляет Марк Шерман. То есть теневая безработица (частичная занятость, сокращенный рабочий день или неделя и т.д.) – это следствие сжатия экономики. Это данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
В текущем году рост теневой безработицы продолжится, уверен эксперт. И это скорее всего так: по данным HeadHunter, в 2020 году 10% компаний ожидают сокращения персонала. Уменьшение окладов сотрудников планируют 4% работодателей, фонда оплаты труда — 8%, бюджетов на подбор персонала —16%. Об угрозе потерять работу на собственном рабочем месте заявил каждый четвертый опрошенный. 70% работников сомневаются, что смогут найти новый заработок.
И, несмотря на то, что с 2019 года введен новый режим налогообложения для самозанятых граждан, они остаются в тени, получая доход от своей деятельности. А безработными в официальном порядке признаются те трудоспособные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, ищут работу и готовы приступить к ней.
При этом, отмечает Елена Проскурова, работодатели готовы придумать различные схемы, тем самым лишая работников социальных гарантий: выплаты в ФСС, ПФ РФ, оплата больничного, очередного отпуска и иных компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Но зачастую и сами работники готовы идти на любые условия «работодателя»: на минимальную заработную плату в трудовом договоре, а остальное в конверте, или того хуже — на 0,5 ставки, а по факту на целый день, не прибегая к социальным гарантиям.
Конечно, говорит юрист, работник может обратиться в суд и признать при определенных условиях отношения трудовыми, но без трудового договора он не может взыскать невыплаченную заработную плату, обратиться в государственную инспекцию труда с жалобой, привлечь работодателя к административной или уголовной ответственности. Изменить данную тенденцию возможно, заключает Елена Проскурова, но при условии повышения заработной платы за работу на «невостребованных» специальностях, развитии промышленности, выходе экономики из тени.