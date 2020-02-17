Среди Ивановых вырос уровень безработицы

Не сплошной оптимизм

Sberbank CIB опубликовал очередной индикатор благосостояния «средней семьи» в России, так называемый «индекс Иванова». Сам по себе показатель вышел достаточно оптимистичным. Например, глава компании Ярослав Лисоволик в комментарии к расчету отметил, что «в четвертом квартале 2019 года продолжилась тенденция к укреплению потребительской уверенности, основанной на усилении рубля, снижении процентных ставок, а также росте доходов на фоне уменьшения инфляции».

Но вот незадача – на фоне улучшения уверенности в завтрашнем дне, те же самые «ивановы» сообщили в ходе опроса, что уровень безработицы среди них в четвертом квартале 2019 года вырос с 10,9 до 11,9% (к уровню годом ранее). При этом количество тех, кто нигде не работает, за год выросло на один процентный пункт.

На 1 п.п. за квартал увечилось и число тех, кто занят частично, но хотел бы работать полный день. Такой ответ дали 9,1% респондентов, что близко к историческому рекорду, показанному в прошлом году (9,5%). Тем не менее, в пресс-службе Сбербанка назвали выявленный опросом рост уровня безработицы и частичной занятости «незначительным», указав, что респонденты в целом стали более оптимистично оценивать перспективы бизнеса своих работодателей.

Тем временем, по данным Росстата, уровень безработицы в России по итогам прошлого года составил 4,6%. Владимир Путин в ноябре 2019 года заявлял, что уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории нашей страны.

Теневая безработица растет на фоне снижения темпов производства, констатирует управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Сокращение внутреннего спроса и экспортных поставок в 2019 году привело к тому, объясняет он, что работодатели переводят сотрудников на сокращенный рабочий день, короткую рабочую неделю, отправляют сотрудников в административные отпуска и т.д. То есть рабочие места массово официально не сокращаются, но растет доля людей, занятых неполный день или неделю.

Сектор малого и среднего предпринимательства находится в зоне рецессии с июня прошлого года (зафиксировано сокращение заказов и объемов производства), добавляет Марк Шерман. То есть теневая безработица (частичная занятость, сокращенный рабочий день или неделя и т.д.) – это следствие сжатия экономики. Это данные Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В текущем году рост теневой безработицы продолжится, уверен эксперт. И это скорее всего так: по данным HeadHunter, в 2020 году 10% компаний ожидают сокращения персонала. Уменьшение окладов сотрудников планируют 4% работодателей, фонда оплаты труда — 8%, бюджетов на подбор персонала —16%. Об угрозе потерять работу на собственном рабочем месте заявил каждый четвертый опрошенный. 70% работников сомневаются, что смогут найти новый заработок.

Иванов на остановке

Можно предположить, говорит руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова, что причины роста теневой безработицы зависят от следующих немаловажных факторов. Одно из них – это нежелание самих людей работать по трудовому договору, но они готовы работать фрилансерами, что означает свободную занятость. Соответственно, данная категория не всегда может подтвердить свой доход, например, при оформлении кредита. Второе, это сокращение рабочих мест и зачастую «расставание» с работником по соглашению сторон с компенсационной выплатой. При таких обстоятельствах у работодателя нет необходимости передавать в центр занятости данные о работниках, попавших под «сокращение».

И, несмотря на то, что с 2019 года введен новый режим налогообложения для самозанятых граждан, они остаются в тени, получая доход от своей деятельности. А безработными в официальном порядке признаются те трудоспособные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, ищут работу и готовы приступить к ней.

При этом, отмечает Елена Проскурова, работодатели готовы придумать различные схемы, тем самым лишая работников социальных гарантий: выплаты в ФСС, ПФ РФ, оплата больничного, очередного отпуска и иных компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Но зачастую и сами работники готовы идти на любые условия «работодателя»: на минимальную заработную плату в трудовом договоре, а остальное в конверте, или того хуже — на 0,5 ставки, а по факту на целый день, не прибегая к социальным гарантиям.

Конечно, говорит юрист, работник может обратиться в суд и признать при определенных условиях отношения трудовыми, но без трудового договора он не может взыскать невыплаченную заработную плату, обратиться в государственную инспекцию труда с жалобой, привлечь работодателя к административной или уголовной ответственности. Изменить данную тенденцию возможно, заключает Елена Проскурова, но при условии повышения заработной платы за работу на «невостребованных» специальностях, развитии промышленности, выходе экономики из тени.