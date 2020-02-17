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Трамп поделился с Эрдоганом планами относительно российского присутствия в Сирии

Москва, 17.02.2020

США намерены «положить конец поддержке Россией зверств режима Асада», заявил президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора президенты обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает пресс-релиз американской администрации.

Помимо этого Дональд Трам выразил Эрдогану благодарность за действия, направленные «на минимизацию гуманитарной катастрофы» в Идлибе. Трамп также высказал пожелания, чтобы Кремль «способствовал политическому разрешение конфликта».

«Президент Трамп выразил обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе в Сирия и поблагодарил президента Эрдогана за усилия Турции по предотвращению гуманитарной катастрофы», - говорится в сообщении администрации США.

Помимо этого Трамп заявил в ходе разговора, что иностранное вмешательство в Ливию не будет способствовать стабилизации ситуации, а только ухудшить ситуацию.

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