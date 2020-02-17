Центробанк меняет основания для блокировки счетов

Центробанк РФ намерен внести изменения в понятия определения сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет РБК. Отмечается, что данная процедура пройдет впервые за 8 лет.

В этих целях ЦБ публикует поправки, касающиеся положения 375-П, которое регламентирует признаки сомнительных операций. Данный перечень содержит более 100 позиций, согласно которым банк имеет право приостановить проведение транзакций или расторгнуть договор с клиентом, если последний нарушает некоторые из этих пунктов.

Издание сообщает, что данный «перечень» появился восемь лет назад, в 2012 году и за этот период не обновлялся.

Дополнительные пункты были разработаны регулятором совместно с Росфинмониторингом.

Уточняется, что были заменены и дополнены очевидно устаревшие пункты.

Также добавлены новые схемы, согласно которым могут быть проведены необычные операции с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий.