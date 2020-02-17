В Иране дали оценку работы с Москвой и Анкарой по Сирии

Работу Ирана по Сирии совместно с Россией и Турцией необходимо продолжать, поскольку она показала свою эффективность, уверен представитель иранского МИД, экс-посол в Москве Мехди Санаи. Он подчеркнул, что процесс восстановления мира в Сирии долгий, но нужно двигаться вперед.

«Работа, которую ведут в Сирии совместно Иран, Россия и Турция, должна продолжаться, потому что она показала свои результаты по восстановлению стабильности», - заявил Санаи. Мнением он поделился в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионнго клуба «Валдай».

Напомним, военный конфликт в Сирии вспыхнул в 2011 году. Спустя 6 лет на переговорах в Казахстане при участии России, Ирана и Турции в САР были созданы четыре зоны деэскалации, три из которых перешли год спустя под контроль официального Дамаска. Зона с центром в Идлибе остается неподконтрольной правительственным войскам. Большая ее часть захвачена террористами. В сентябре 2018 года Россия и Турция достигли договоренности о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.