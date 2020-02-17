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В Кремле оценили угрозы Лукашенко забирать российскую нефть

Москва, 17.02.2020

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского государства – отреагировал на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко забирать российскую нефть. По словам представителя Кремля, Москва продолжит энергетический диалог с Минcком, несмотря на эмоциональные высказывания Лукашенко, передаёт РИА Новости.

«Иногда там эмоции берут верх, к этому надо относиться с пониманием», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что РФ ведёт переговоры с Белоруссией основываясь не на эмоциях, а на достигнутых в Сочи договоренностях.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва не станет поставлять «чёрное золото» в нужных объёмах, то Минск сам начнёт отбор нефти из транзитной трубы.

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