Японская экономика сжалась на 6% после введения потребительского налога

Увеличение потребительского налога осенью прошлого года спровоцировало резкое падение экономики Страны восходящего солнца. В четвертом квартале прошлого года она (экономика) просела на 6,3%, сообщает Financial Times. Среди экономистов усиливаются страхи перед глубоким замедлением развития экономики Японии. Сложная ситуация вынуждает премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Bank of Japan (цетробанк, BoJ)) действовать. Причем, действовать быстро.

Конечно, аналитики и экономисты прогнозировали сжатие экономики в результате увеличения потребительского налога. Однако в реальности оно оказалось значительно серьезнее прогнозируемого, которое составляло 3,7%. Нечто подобное произошло после предыдущего увеличения потребительского налога в 2014 году.

Очень плохие экономические показатели свидетельствуют о том, что предпринятые для смягчения негативных последствий стимулирующие меры оказались неэффективными. Авторы прогнозов могут сказать в свое оправдание, что никто не мог предвидеть форс-мажорного события, которым несомненно является уханьский коронавирус, очень сильно ударивший по спросу на японских островах. Из-за эпидемии весь 2020 год, что называется, пойдет насмарку.

«Резкое падение объемов производства в четвертом квартале означает, что октябрьское увеличение налога с продаж ударило по экономике сильнее, чем рассчитывали большинство специалистов»,- комментирует ситуацию старший экономист по Японии в компании Capital Economics (Сингапур) Марсель Тильянт.

Японский биржевой индекс Topix, считающийся барометром рынка ценных бумаг, снизился более чем на 1% после объявления неутешительных экономических данных в понедельник. Главной причиной падения производства является резкое падение потребления, оцениваемое в пересчете на год в 11%. Кроме этого, обращает на себя внимание резкое падение объема инвестиций, составившее в последнем квартале прошлого года 14%.

Экономисты несмотря на все усилия так и не смогли найти светлых пятен в данных за четвертый квартал, что говорит о серьезности положения. К примеру, окончательные продажи внутреннего продукта, то есть ВВП без учета изменения деловых запасов, сократились на 6,7%.

Премьер Абэ обещал сделать все возможное для того, чтобы избежать таких же серьезных последствий для экономики, как в 2014 году, которые тоже были вызваны увеличением потребительского налога, но программа стимулирования, предпринятая правительством, похоже, не принесла ожидаемых результатов.

Имеются основания говорить, что предпринятые японскими властями меры недостаточно эффективно заставляют покупателей наращивать спрос и тем самым смягчать последствия увеличения налога. Потребители сейчас заняты борьбой с низкими темпами роста реальных доходов. Что касается главного японского банка – BoJ, то он в 2013 году провел очень мощную программу монетарного стимулирования экономики и сейчас не хочет еще больше смягчать монетарную политику из опасений, что эти действия окажут негативное воздействие на всю финансовую систему Страны восходящего солнца.

Специалистам BoJ сейчас предстоит определить, существует ли опасность спирального снижения спроса. В последнее время японская экономика с каждым годом все сильнее зависит от китайских туристов, но из-за коронавируса в турсекторе сейчас практически полное бездействие.

Правительство Синдзо Абэ очень надеется на то, что новая программа фискального стимулирования экономики, запущенная в самом начале 2020 года, поддержит спрос и позволит японской экономике без серьезных последствий перенести повышение потребительского налога.