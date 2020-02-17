Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести местные выборы на территории Украины, в том числе в Крыму. «Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас», - сказал Зеленский.

Председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Украина может провести голосование на выборах в Крыму для своих граждан в случае открытия консульства на полуострове.