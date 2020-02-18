Делегация итальянских политиков посетит Крым

Делегация итальянских политиков и бизнесменов планирует посетить Крым с ознакомительным визитом. По словам Юрия Гемпеля, председателя комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма, визит делегации из Италии запланирован на начало марта этого года, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что в состав делегации войдут руководители местных муниципальных объединений, муниципальные служащие, а также бизнесмены. В рамках визита состоятся встречи с представителями муниципалитетов Крыма. Кроме того, прорабатывается вопрос подписания договора о партнёрских отношениях.

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16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.