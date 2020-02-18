Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда

За прошедшее десятилетие в российской промышленности упала доля всех отраслей экономики кроме добычи сырья. Если в 2010-м году на нее приходилось 34,1% производства, то в 2018-м – уже 38,9%. Этим Росстат объяснил объявленное им в понедельник изменение методики подсчета данных по промышленности в стране.

В дальнейшем индекс промпроизводства будет рассчитываться, исходя из структуры экономики за 2018 год, так как предыдущий базовый год (2010), который использовался в статистике почти 10 лет, больше, как утверждается, не отражает истинного соотношения секторов производства.

Из материалов статистиков, на которые ссылается портал Finanz, доля обрабатывающей промышленности за десятилетие сократилась с 53,2% до 50,7%, доля тепло- и электростанций («обеспечение электроэнергией, газом и паром») — с 10,2% до 8,7%, доля коммунальной отрасли («водоснабжение, водоотведение, утилизация доходов») — с 2,5% до 1,7%.

В то же время, вес сырьевого сектора растет не только в промышленности, но и во всей экономике, следует из данных Росстата. На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%. Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).

Кардинальных структурных изменений в экономике не произошло, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Произошел лишь пересчет показателей из-за изменения отраслевой классификации. Высокая зависимость экономики от сырьевого сектора была всегда и никуда не делась. Просто ее по-другому посчитали, на основе нового базиса, в результате чего доля сектора в валовой добавленной стоимости (ВДС) увеличилась.

Но стоит отметить, продолжает эксперт, что рост все-таки тоже был, за счет увеличения и натуральных объемов, и цен. «Газпром» увеличил экспорт в Европу до 190 млрд куб. м, «Новатэк» запустил Ямал СПГ, выросла цена на нефть. Доля нефтегазовых доходов в бюджете с 2016 по 2018 год выросла почти вдвое, до 9 трлн руб., составив почти 46%, в то время, как ненефтегазовые доходы выросли за тот же период на 20%. Нельзя забывать, что вклад сырьевых секторов в экономику более волатильный, чем прочих, поскольку цены на продукцию на мировом рынке колеблются очень сильно.

Пока оценка перспектив мировой экономики строится на консервативных прогнозах, говорит Георгий Ващенко. Замедление экономики Китая, препятствия «Северному потоку» и другие геополитические факторы могут внести негативный вклад в динамику сырьевого сектора. Но наиболее существенно повлияют цены. Прогноз не исключает снижения средней цены на нефть к 50 долларам за баррель Urals в 2021 году, поэтому сокращение ВДС сектора (которые в СМИ будут интерпретировать как сокращение зависимости экономики от нефти), возможно, произойдет.

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, российская экономика выросла за последние 10 лет на 8.8%, тогда как США выросли вдвое быстрее — на 16.2%, а мир — на 31.2%. И это означает, что более быстро растущие регионы будут оказывать все большее влияние на медленно растущие, будут захватывать их рынки. При этом, обращает внимание аналитик, изменение методик подсчета всегда затрудняет сравнение показателей с аналогичными 10-ти, 20-ти летней давности: статистика так засекречивается и от внутренних, и от внешних наблюдателей.