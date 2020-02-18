III Всероссийский FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2020 пройдет 18,19 и 20 марта в Москве

Деловая программа ориентирована на практику - 80% программы составляют кейсы действующих экспертов отрасли.
Аудитория форума: директора и руководители сферы trade-marketing, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и бренд-менеджеры.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:
• Аналитика потребительского поведения
• Прогнозы развития рынка по категориям товаров
• Оценка эффективности промоакций
• Клиентская аналитика и работа с данными в ритейле
• NEW! «WORKSHOP DAY» 18 марта. Участников ждут интенсивы, воркшопы и мастер-классы от лучших экспертов в сфере FMCG
СПИКЕРЫ ФОРУМА:
Подробнее: https://interforums.ru/TM20
Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек. О возможности получения клубной скидки Вы можете узнать по телефону 8 Ч95 I25 ОЧ I2.