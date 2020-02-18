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III Всероссийский FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2020 пройдет 18,19 и 20 марта в Москве

Москва, 18.02.2020
Форум традиционно соберет более 130 руководителей по торговому маркетингу компаний-производителей товаров повседневного спроса и представителей розничных сетей.
  • III Всероссийский FMCG &amp; RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2020 пройдет 18,19 и 20 марта в Москве

Деловая программа ориентирована на практику - 80% программы составляют кейсы действующих экспертов отрасли.

Аудитория форума: директора и руководители сферы trade-marketing, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и бренд-менеджеры.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:

•   Аналитика потребительского поведения

•   Прогнозы развития рынка по категориям товаров

•   Оценка эффективности промоакций

•   Клиентская аналитика и работа с данными в ритейле

  • Омниканальность и нестандартные маркетинговые активности

•   NEW! «WORKSHOP DAY» 18 марта. Участников ждут интенсивы, воркшопы и мастер-классы от лучших экспертов в сфере FMCG

СПИКЕРЫ ФОРУМА:

  • Валерий Бабушкин, X5 RETAIL GROUP
  • Дарья Тебар, ПЕПСИКО
  • Ирина Антонова, DANONE EARLY LIFE NUTRITION
  • Константин Маслов, GOODS.RU
  • Ирина Антюшина, UNILEVER
  • Варвара Светлова, ESSITY
  • Михаил Морозов, УТКОНОС ОНЛАЙН
  • Маргарита Старская, BROCARD
  • Михаил Дадов, Novikov School, Перекресток X5 RETAIL GROUP
  • Сергей Чувашов, ЯНДЕКС.ЕДАДИЛ
  • Эльвира Помазова, ГК ЭФКО
  • Алексей Гурков, TELE2
  • Екатерина Железнякова, ЮНИЧЕЛ
  • Татьяна Зиглина, IPSOS
  • Елена Васягина, NIELSEN РОССИЯ
  • Александра Смирнова, GFK RUS
  • Илья Громов, ONEGROUP
  • Ольга Подгорная, МШЭ МГУ
  • Светлана Стерхова, LIGS University, Прага (Чехия)

Подробнее: https://interforums.ru/TM20

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