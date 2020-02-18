III Всероссийский FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2020 пройдет 18,19 и 20 марта в Москве

Деловая программа ориентирована на практику - 80% программы составляют кейсы действующих экспертов отрасли.

Аудитория форума: директора и руководители сферы trade-marketing, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и бренд-менеджеры.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА:

• Аналитика потребительского поведения

• Прогнозы развития рынка по категориям товаров

• Оценка эффективности промоакций

• Клиентская аналитика и работа с данными в ритейле

Омниканальность и нестандартные маркетинговые активности

• NEW! «WORKSHOP DAY» 18 марта. Участников ждут интенсивы, воркшопы и мастер-классы от лучших экспертов в сфере FMCG

СПИКЕРЫ ФОРУМА:

Валерий Бабушкин, X5 RETAIL GROUP

Дарья Тебар, ПЕПСИКО

Ирина Антонова, DANONE EARLY LIFE NUTRITION

Константин Маслов, GOODS.RU

Ирина Антюшина, UNILEVER

Варвара Светлова, ESSITY

Михаил Морозов, УТКОНОС ОНЛАЙН

Маргарита Старская, BROCARD

Михаил Дадов, Novikov School, Перекресток X5 RETAIL GROUP

Сергей Чувашов, ЯНДЕКС.ЕДАДИЛ

Эльвира Помазова, ГК ЭФКО

Алексей Гурков, TELE2

Екатерина Железнякова, ЮНИЧЕЛ

Татьяна Зиглина, IPSOS

Елена Васягина, NIELSEN РОССИЯ

Александра Смирнова, GFK RUS

Илья Громов, ONEGROUP

Ольга Подгорная, МШЭ МГУ

Светлана Стерхова, LIGS University, Прага (Чехия)

Подробнее: https://interforums.ru/TM20

Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек. О возможности получения клубной скидки Вы можете узнать по телефону 8 Ч95 I25 ОЧ I2.