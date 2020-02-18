Курс доллара: в Сбербанке объяснили динамику рубля

Накануне вечером курс рубль замедлил темпы роста к основным резервным мировым валютам на фоне слабоактивных торгов понедельника. Так по данным на 19:00 мск курс доллара составил 63,49 руб., что на 7,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро - 68,77 руб., потеряв на 12,25 коп. Таким образом, доллар и евро смогли отыграть часть потерь первой половины вчерашнего дня в условиях крайне низкой активности игроков из-за длительных выходных в США в связи с праздником - Днем президентов.

При этом настроения инвесторов в понедельник определялись положительной динамикой большинства глобальных рынков, позитивно отреагировавших на усилия Народного банка КНР по поддержке финансового рынка Поднебесной.

Гельды Союнов и УК «Промсвязь» отметил, что курс рубля завершил вчерашний день, лишь слегка укрепляясь к доллару и евро, несмотря на то, что цены на нефть стабилизировались и находились возле 57,2 долл. за баррель марки Brent.

«Но низкая активность торгов и невысокие обороты не позволили рублю более мощно укрепиться. Возможно, уже сегодня, 18 февраля, рыночное движение будет более активное, так как к торгам вернутся площадки США. Кроме того, сходит на нет негатив, связанный с эпидемией коронавируса в Китае. Поэтому трейдеры начинают переключать своё внимание на данные макроэкономической статистики, в частности, на этой неделе их интерес будет связан с публикацией протоколов последнего заседания американского регулятора. Тогда же ожидаются и движения доллара, и рост волатильности на рынках», - предположил Союнов.

Напомним, по данным на вечер понедельника, число заболевших коронавирусом Covid-19, составило 70 548 человек, из них 1 770 скончались. Между тем Геннадий Онищенко – бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – рассказал журналистам, что никакой глобальной эпидемии коронавируса нет и не будет. В свою очередь глава МИД КНР Ван И отметил, что Китаю очень скоро удастся нанести поражение коронавирусу.

«Мы видим свет в конце тоннеля», - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как подчеркнули аналитики банка «Санкт-Петербург», в целом в течение всей недели интерес инвесторов продолжит концентрироваться вокруг ситуации в КНР, где ситуация с коронавирусом явно улучшается, что позитивно сказывается на рисковым активах, к которым относится и рубль.

«Также вчера НБК объявил о снижении ставок по среднесрочным кредитам, что безусловно поддержало развивающиеся рынки. Так что неделя начинается очень позитивно. Надеемся, что сегодня курс рубля ещё немного укрепится, как в паре с долларом, так и в паре с евро», – полагают эксперты.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что в понедельник рубль укреплял свои позиции против основных конкурентов.

«К середине вчерашних торгов баррель сорта нефти Brent стоил 3630 руб. Однодневная ставка MosPrime была на уровне 6,09%, недельная – 6,18%, месячная упала до 6,23%. Поддержку рублю пока оказывают мировые цены на нефть – «чёрное золото» вчера торговалось по 57 долл. за баррель. Также национальную валюту поддерживает сверхмягкая политика мировых центробанков. Кроме того, на этой неделе экспортеры будут пополнять свои рублёвые резервы для уплаты налогов. В пятницу должны выйти предварительные индексы деловой активности по разным странам. В Старом Свете ожидается очередное ухудшение показателей, что вероятно ослабит единую валюту ЕС не только к доллару, но и к рублю», – резюмировал он.

Антон Покатович из «БКС премьер» отмечает, что избыточная ликвидность на мировых рынках останется на ближайшую перспективу ключевым драйвером рыночного роста, что говорит о неготовности трейдеров отказываться от покупок из-за непредсказуемости развития ситуации с коронавирусом.

«Сегодня, на мой взгляд, курс доллара будет формироваться в диапазоне 62,60-63,80 руб. А при отсутствии негатива на рынках мы можем увидеть и продолжение восстановления цен на нефть в диапазон 56-60 долл. за баррель. А это, безусловно окажет поддержку российским рынкам и нацвалюте», – отметил Покатович.

В свою очередь аналитки Сбербанка рассказали, что привело к восстановлению курса валют развивающихся рынков. По их мнению, это умеренное возвращение аппетита к риску в глобальном масштабе.

«Наш прогноз: в краткосрочной перспективе основным фактором, определяющим динамику курса рубля, останется общий настрой глобальных инвесторов к активам развивающихся экономик. При этом волатильность может сохраниться высокой», – резюмировали в Сбербанке.