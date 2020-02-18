Лондон выдвинул ЕС условия сотрудничества после Brexit

Британия намерена выстраивать с ЕС добрососедские отношения на условиях равноправия сторон, заявил в ходе переговоров по Brexit и торговым соглашениям с Евросоюзом представитель премьера страны Дэвид Фрост.

«Если Евросоюз хочет строить с нами прочные и долгосрочные отношения в этой крайне непростой области, то единственный подход – это строить их на условиях равенства сторон», – цитирует ТАСС Форста. Он напомнил о заверении «друзей Британии из ЕК и 27 стран сообщества» о желании построить с Лондоном добрососедские отношения.

Также Британия никогда не примет предлагаемые условия будущего взаимодействия с Евросоюзом, который намерен следить за действиями ЕС по обеспечению Лондоном «равных правил игры» для британских компаний и работников Евросоюза.