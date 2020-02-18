СМИ: в районе крушения рейса МН17 не было «Буков»

На сайте Bonanza Media, открытом голландским журналистом Максом ван дер Верффом и российским режиссером-документалистом Яной Ерлашовой, выложены четыре засекреченных документа из дела о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом авиалайнере Malaysia Airlines MH17. Из них следует, в момент трагедии в районе крушения самолета не было ракетных систем «Бук», то есть самолет летел вне зоны досягаемости российских и украинских «Буков 9К37М1», и что свидетели видели в небе за считанные минуты до трагедии украинские истребители.

Данные о месте расположения «Буков» содержатся в письме Управления военной разведки Нидерландов от 21 сентября 2016 года, адресованном отделу прокуратуры по борьбе с терроризмом.

«Мы не видели раньше эти документы,- рассказал Макс ван дер Верфф агентству ТАСС.- Голландские военные пришли к выводу, что у них нет данных о том, что поблизости от места крушения самолета находились ракетные системы «Бук»».

Кроме документа с данными о размещении «Буков», Bonanza Media также опубликовал распечатку разговора между немецким независимым журналистом Билли Сиксом и полицейскими из Австралии, тоже участвовавшими в расследовании. В этом разговоре Сикс говорит о свидетелях, видевших украинские истребители в небе в день трагедии.

«Что касается документа Билли Сикса, то я проверил его с самим Билли,- объяснил Макс ван дер Верфф, лично, кстати, знакомый с немецким журналистом.- Это одна из причин, почему я уверен в подлинности распечатки».

В третьем документе, опубликованном сайтом, говорится, что австралийские эксперты Шон Эллис и Тим Джонс анализировали почти полтора месяца (22 апреля-2 июля 2015 г) не оригинальные снимки и скриншоты, содержащиеся в четырех файлах, а отредактированную информацию. К примеру, на одной из фотографий дата, когда она была изменена, стоит перед датой, когда был создан файл.

«Даже через год после трагедии австралийцы не могли проанализировать оригинальные фотографии,- объясняет Макс ван дер Верфф.- Они работали с ерундой, которая прошла через соцсети, то есть с обработанными снимками. Для меня это было шоком».

Четвертый документ, распечатка беседы голландского полицейского со свидетелем, опровергает утверждение украинских властей, что в тот день в районе трагедии не было самолетов ВВС Украины. Свидетель видел, как над городом за несколько минут до трагедии крушили два украинских истребителя. Затем раздался громкий хлопок, и на землю упал пассажирский авиалайнер, оставляя за собой горизонтальный белый след.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777, принадлежащий авиакомпании Malaysian Airlines и летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донбассе. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, граждане 10 стран. Участники вооруженного конфликта в Донбассе обвинили в трагедии друг друга.

Несмотря на активные боевые действия, проходившие в то время в регионе, Киев не закрыл воздушное пространство для пассажирских самолетов. Расследованием занималась Международная следственная группа (JIT), созданная из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года JIT заявила, что определила четверых подозреваемых в трагедии, трех граждан России: Игоря Гиркина по прозвищу Стрелков, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. 9 марта в Нидерландах начинается суд над ними. Российские власти много раз выражали сомнение в результатах расследования JIT, подчеркивая недостаток свидетельств и нежелание Следственной группы принимать во внимание выводы, сделанные российскими специалистами.