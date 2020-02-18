Вход/Регистрация Подписка

СМИ: в районе крушения рейса МН17 не было «Буков»

Москва, 18.02.2020
  • СМИ: в районе крушения рейса МН17 не было «Буков»

imago/Xinhua

На сайте Bonanza Media, открытом голландским журналистом Максом ван дер Верффом и российским режиссером-документалистом Яной Ерлашовой, выложены четыре засекреченных документа из дела о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом авиалайнере Malaysia Airlines MH17. Из них следует, в момент трагедии в районе крушения самолета не было ракетных систем «Бук», то есть самолет летел вне зоны досягаемости российских и украинских «Буков 9К37М1», и что свидетели видели в небе за считанные минуты до трагедии украинские истребители.

Данные о месте расположения «Буков» содержатся в письме Управления военной разведки Нидерландов от 21 сентября 2016 года, адресованном отделу прокуратуры по борьбе с терроризмом.

«Мы не видели раньше эти документы,- рассказал Макс ван дер Верфф агентству ТАСС.- Голландские военные пришли к выводу, что у них нет данных о том, что поблизости от места крушения самолета находились ракетные системы «Бук»».

Кроме документа с данными о размещении «Буков», Bonanza Media также опубликовал распечатку разговора между немецким независимым журналистом Билли Сиксом и полицейскими из Австралии, тоже участвовавшими в расследовании. В этом разговоре Сикс говорит о свидетелях, видевших украинские истребители в небе в день трагедии.

«Что касается документа Билли Сикса, то я проверил его с самим Билли,- объяснил Макс ван дер Верфф, лично, кстати, знакомый с немецким журналистом.- Это одна из причин, почему я уверен в подлинности распечатки».

В третьем документе, опубликованном сайтом, говорится, что австралийские эксперты Шон Эллис и Тим Джонс анализировали почти полтора месяца (22 апреля-2 июля 2015 г) не оригинальные снимки и скриншоты, содержащиеся в четырех файлах, а отредактированную информацию. К примеру, на одной из фотографий дата, когда она была изменена, стоит перед датой, когда был создан файл.

«Даже через год после трагедии австралийцы не могли проанализировать оригинальные фотографии,- объясняет Макс ван дер Верфф.- Они работали с ерундой, которая прошла через соцсети, то есть с обработанными снимками. Для меня это было шоком».

Четвертый документ, распечатка беседы голландского полицейского со свидетелем, опровергает утверждение украинских властей, что в тот день в районе трагедии не было самолетов ВВС Украины. Свидетель видел, как над городом за несколько минут до трагедии крушили два украинских истребителя. Затем раздался громкий хлопок, и на землю упал пассажирский авиалайнер, оставляя за собой горизонтальный белый след.

Напомним, пассажирский самолет Boeing-777, принадлежащий авиакомпании Malaysian Airlines и летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение в Донбассе. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, граждане 10 стран. Участники вооруженного конфликта в Донбассе обвинили в трагедии друг друга.

Несмотря на активные боевые действия, проходившие в то время в регионе, Киев не закрыл воздушное пространство для пассажирских самолетов. Расследованием занималась Международная следственная группа (JIT), созданная из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года JIT заявила, что определила четверых подозреваемых в трагедии, трех граждан России: Игоря Гиркина по прозвищу Стрелков, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко. 9 марта в Нидерландах начинается суд над ними. Российские власти много раз выражали сомнение в результатах расследования JIT, подчеркивая недостаток свидетельств и нежелание Следственной группы принимать во внимание выводы, сделанные российскими специалистами.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Сбить корону с вируса
      Нынешняя эпидемия коронавируса не первая и вряд ли последняя. Нам не удастся ее избежать, но уменьшить масштаб вполне по силам. Одно из решений — массовая установка систем воздухоочистки
    2. Идентификация «Сети»
      Террористы или невинные жертвы системы? За что семь молодых мужчин получили 86 лет тюрьмы
    3. Проблема Сбербанка решена
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама