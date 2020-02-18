Названы 10 популярных городов России для отдыха 23 февраля

Специалисты сервиса бронирования жилья для путешествий и отдыха портала Tvil.ru составили рейтинг ТОП-10 популярных городов для поездок на 23 февраля. Самым популярным городом нашей страны для отдыха на предстоящие праздничные дни, которые продляться с 22 по 24 февраля, стал Санкт-Петербург – крупнейший экономический, культурный и туристический центр РФ.

Туристы, приезжающие в СПб, прежде всего, восхищаются историческим центром Северной столицы и комплексом памятников, которые входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На втором месте рейтинга столица Крыма – Симферополь. Замыкает тройку лидеров Москва – самый популярный туристический центр нашей страны, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Далее следуют город-заповедник Суздаль и культурный центр Южного федерального округа Краснодар. Кроме того, в ТОП-10 самых популярных городов страны для отдыха на 23 февраля вошли: Кисловодск, Истра, Саратов, Нижний Новгород и Звенигород.